Gli spietati: il film smentì Clint Eastwood sulla possibilità di vincere un Oscar

Eastwood in una scena de GLI SPIETATI

Il trionfo de Gli spietati agli Oscar finì per smentire ciò che lo stesso Clint Eastwood sosteneva sulle proprie possibilità di essere premiato dall'Academy. L'attore e regista si era infatti in precedenza detto molto scettico su qualsiasi vittoria da parte sua, adducendo i seguenti motivi: "Primo, non sono ebreo. Secondo, guadagno troppo. Terzo, e questa è la cosa più importante, perché non me ne frega un cazzo."

Grazie alla sua ultima incursione nel western Eastwood ne vinse ben due, di Oscar, per il miglior film e per la regia, successo che riuscì a replicare dodici anni dopo. Ha inoltre ottenuto altre sei nomination (la più recente nel 2015), e nel 1995 è stato insignito dell'Oscar alla carriera, il cosiddetto Irving G. Thalberg Memorial Award, il cui nome omaggia il celebre produttore e co-fondatore della MGM.

Clint Eastwood accanto a Hilary Swank in una scena di Million Dollar Baby

Clint Eastwood ha vinto quattro Oscar, due per Gli spietati (1992) e due per Million Dollar Baby (2004); entrambi i film vinsero in totale quattro premi ciascuno, e in tutte e due le occasioni Eastwood fu anche candidato come miglior attore. È stato poi candidato, come regista e/o produttore, anche per Mystic River (2003), Lettere da Iwo Jima (2006) e American Sniper (2014). È considerato uno dei più grandi direttori d'attori in ottica Academy, dato che ben cinque interpreti sono stati premiati grazie alle loro performance nei suoi film: Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank e Morgan Freeman.

Clint Eastwood continua a lavorare a ritmo sostenuto, riuscendo in alcuni casi a uscire con due film nello stesso anno solare (è successo nel 1973, 1982, 1985, 1990, 1997, 2006, 2008, 2014 e 2018). Ha iniziato pochi giorni fa le riprese del suo nuovo lungometraggio, che si concluderanno a dicembre. Oltre a dirigerlo ne sarà anche il protagonista, pur avendo annunciato più volte nel corso della sua carriera di voler smettere di recitare.