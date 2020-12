Gli spietati: Clint Eastwood si scusò con sua madre per quella scena tagliata

Clint Eastwood dovette scusarsi con sua madre, Ruth Wood, dopo aver tagliato una scena in cui la donna figurava come comparsa.

La madre di Clint Eastwood, Ruth Wood, ha lavorato duramente sul set de Gli spietati: la donna ha recitato per un giorno intero, indossando un costume molto pesante, come comparsa, filmando una scena del film in cui, insieme ad altre persone, si accinge a salire su un treno.

Clint Eastwood e Morgan Freeman in una scena de GLI SPIETATI

Eastwood però, purtroppo, è stato costretto a tagliare la scena ed in seguito ha dovuto chiedere scusa alla madre tentando di spiegarle che il film era "troppo lungo, quella sequenza non era fondamentale per la trama e qualcosa doveva essere eliminato".

Ruth ha perdonato suo figlio soltanto dopo che Clint l'ha portata agli Academy Awards e l'ha ringraziata pubblicamente in modo prominente nel suo discorso di ringraziamento. La donna ha sfilato sul red carpet accanto al figlio sfoggiando un sorriso smagliante.

Gli spietati: Morgan Freeman e Clint Eastwood in una scena del film

Gli spietati, su Rotten Tomatoes, ha un indice di approvazione del 96% basato su 104 recensioni, con una valutazione media di 8,82 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "Sia come regista che come attore, Clint Eastwood rimuove decenni di vernice hollywoodiana applicata al selvaggio West, ed emerge con una serie di dichiarazioni duramente eloquenti sulla natura della violenza."