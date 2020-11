Gli orologi del diavolo: trama della terza puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Gli orologi del diavolo, la nuova serie che vede protagonista Giuseppe Fiorello, con la terza puntata. Che ha un compito molto difficile: mantenere gli ascolti ai livelli record della settimana precedente.

La trama del primo dei due episodi in onda oggi, lunedì 16 novembre 2020, ci porta nel periodo natalizio: Aurelio si reca in visita a Marco (personaggio che è ispirato a Giancarlo Franciosi e alla sua storia vera) portandogli come regalo un costoso orologio. Il meccanico, interpretato da Beppe Fiorello, lo scaccia in malo modo, ma Aurelio lo avverte: non potrà liberarsi di lui.

La polizia italiana lo spinge a continuare la missione ma Marco, che ormai può contare solo su sua figlia, si rifiuta. Si adopera allora per rimettere su il cantiere insieme a i suoi operai ed incontra Messia, una vecchia conoscenza con la quale sembra nascere qualcosa, ma in quel frangente scopre che suo padre, malato di cancro terminale, riceve le pressioni di un camorrista alleato di Aurelio. Così decide di liberarsi dalla morsa del boss, ad ogni costo.

Nel secondo episodio, Marco, che è stato catturato, riesce a imbonire Aurelio che gli concede il suo perdono e lo porta a conoscere la moglie e il figlio che vivono nascosti in una piccola isola al largo della Spagna. Aurelio gli chiede di accompagnarlo in un nuovo carico. L'ultimo, che permetterà a entrambi di ritirarsi. Marco accetta. Mentre esplode l'amore con Messia, il meccanico prepara una barca capace di affrontare l'oceano perché, stavolta, lo scambio di droga avverrà in mare aperto. Mentre suo padre si aggrava, Marco è costretto a partire non prima di aver confessato a Jacopo, suo fratello, e ad Messia la verità, ma non a sua figlia che lo guarda andar via con il cuore a pezzi.

Ad affiancare Beppe Fiorello in questa fiction, un grande cast internazionale che vede Claudia Pandolfi nei panni di Alessia, la donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili; Álvaro Cervantes nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo nelle vesti della moglie del protagonista; Fabrizio Ferracane è Mario, l'agente dello SCO e conoscente di Marco che farà da collegamento tra lui e la polizia; Carlos Librado che interpreta un uomo di Aurelio, Pablo Hernandez; Alicia Borrachero che dà il volto a Carmen Villa, il commissario spagnolo incaricato di seguire la parte iberica dell'indagine; Marco Leonardi, interpreta il personaggio di Jacopo Merani, il fratello minore di Marco ed ex tuffatore; Roberto Nobile è invece il padre di Marco e Jacopo, Antonio, un uomo ruvido e silenzioso; Ignasi Vidal ha il ruolo di Nerone, il braccio armato e uomo di fiducia di Aurelio, mentre Gea Dall'Orto porta in scena Joy Merani, la figlia adolescente di Marco.

Alla regia Alessandro Angelini che racconta così le diverse anime del progetto: "Gli orologi del diavolo ha nel suo Dna almeno tre diversi generi: impegno civile, crime, sentimentale nel senso più vasto del termine, quello in cui gli affetti rappresentano il solo approdo sicuro in un'esistenza messa a soqquadro dagli eventi".