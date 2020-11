Gli orologi del diavolo, ultima puntata stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Gli orologi del diavolo, la nuova serie che vede protagonista Giuseppe Fiorello, con l'ultima puntata. Che dovrebbe confermare l'andamento delle settimane precedenti, in cui la fiction ha sempre vinto la gara di ascolti della prima serata.

La trama dell'ultimo appuntamento ci porta a Madeira, dove il maltempo ritarda l'operazione e accresce l'ansia e la tensione di Marco (personaggio che è ispirato a Giancarlo Franciosi e alla sua storia vera), che esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte e lui non può tornare.

Il giorno della partenza arriva. Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. L'operazione congiunta tra Italia e Spagna scatta immediatamente e la nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Aurelio riesce a fuggire. Tornato in Italia, Marco assiste alla morte del padre e, pur di sfuggire alla sicura vendetta di Aurelio, è costretto assieme a Messia e ai figli di quest'ultima a finire sotto protezione.

Dopo l'ennesimo trasferimento in una nuova località, la crisi tra Messia e Marco (Beppe Fiorello) esplode. Lui, pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, la scaccia fingendo di non amarla più. Solo e, ormai, sull'orlo della follia, viene salvato da Messia che torna per lui. Insieme, decidono di rinunciare alla protezione. Tornati in paese, cercano di vivere una normalità impossibile, circondati dall'affetto dei loro cari. Ma il desiderio di vendetta di Aurelio è forte e capace di spazzare via tutto ciò a cui Marco tiene di più. Solo grazie all'aiuto di Jacopo, suo fratello, Marco riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio. L'incubo è finito per sempre. Forse.

Ad affiancare Beppe Fiorello in questa fiction, un grande cast internazionale che vede Claudia Pandolfi nei panni di Alessia, la donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili; Álvaro Cervantes nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo nelle vesti della moglie del protagonista; Fabrizio Ferracane è Mario, l'agente dello SCO e conoscente di Marco che farà da collegamento tra lui e la polizia; Carlos Librado che interpreta un uomo di Aurelio, Pablo Hernandez; Alicia Borrachero che dà il volto a Carmen Villa, il commissario spagnolo incaricato di seguire la parte iberica dell'indagine; Marco Leonardi, interpreta il personaggio di Jacopo Merani, il fratello minore di Marco ed ex tuffatore; Roberto Nobile è invece il padre di Marco e Jacopo, Antonio, un uomo ruvido e silenzioso; Ignasi Vidal ha il ruolo di Nerone, il braccio armato e uomo di fiducia di Aurelio, mentre Gea Dall'Orto porta in scena Joy Merani, la figlia adolescente di Marco.

Alla regia Alessandro Angelini che racconta così le diverse anime del progetto: "Gli orologi del diavolo ha nel suo Dna almeno tre diversi generi: impegno civile, crime, sentimentale nel senso più vasto del termine, quello in cui gli affetti rappresentano il solo approdo sicuro in un'esistenza messa a soqquadro dagli eventi".