Gli Irregolari di Baker Street: teaser e data di uscita della serie Netflix ispirata a Sherlock Holmes

Dopo Enola Holmes, Netflix propone una nuova incursione nell'universo di Sherlock Holmes svelando teaser trailer e data di uscita de Gli irregolari di Baker Street, serie fantasy thriller incentrata sui ragazzi di strada di cui Holmes e Watson si servono per le loro indagini che arriverà sulla piattaforma streaming il 26 marzo.

Focalizzandosi su figure minori dei romanzi di Arthur Conan Doyle, Gli Irregolari di Baker Street segue una gang di ragazzi di strada manipolati dall'oscuro Dottor Watson (Royce Pierreson) e dal suo misterioso socio in affari, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) per risolvere crimini. Quando gli orrori di Londra assumono un orribile aspetto soprannaturale e un potere oscuro emerge, il team dovrà riunirsi per sconfiggere una terribile minaccia.

Nel cast de Gli Irregolari di Baker Street troviamo Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy), Mckell David (Spike), Harrison Osterfield (Leopold) e Clarke Peters nei panni di The Linen Man. La serie è scritta e prodotta da Tom Bidwell.