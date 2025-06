Gli incredibili 3: Peter Sohn sarà il regista del sequel

Sarà Peter Sohn, recentemente autore di Elemental, a occuparsi della realizzazione del terzo capitolo della storia raccontata in Gli incredibili.

Il regista del film Gli incredibili 3 è stato scelto: sarà Peter Sohn, recentemente autore di Elemental e The Good Dinosaur, si occuperà infatti della realizzazione del sequel.

Sul grande schermo si racconterà quindi un nuovo capitolo della storia di Bob e Helen Parr, e dei loro figli, mentre affrontano nemici e le conseguenze dei loro superpoteri.

I primi dettagli del sequel

Brad Bird sta scrivendo la sceneggiatura del terzo film e nel team dei produttori ci sarà anche Dana Murray (Soul).

Gli incredibili racconta la storia di Bob e Helen Parr (che nella versione originale hanno la voce di Craig T. Nelson e Holly Hunter), ovvero i supereroi Mr. Incredible ed Elastigirl. I due coniugi nascondono i loro superpoteri nel tentativo di avere una vita tranquilla con i loro tre figli Violet (Sarah Vowell), Dashiell 'Dash' (Spencer Fox) e Jack Jack.

Samuel L. Jackson ha invece dato voce a Frozone/Lucius Best, grande amico dei protagonisti.

Gli incredibili 2: un'immagine tratta dal film animato

Bird è stato un mentore per Sohn che ha lavorato con il filmmaker in occasione del recente Ray Gunn e dei due precedenti capitoli del franchise Gli incredibili che hanno incassato oltre 1,8 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo. Brad e Pete Docter, a capo di Pixar, hanno scelto personalmente scelto Sohn per occuparsi del sequel.

Peter, per lo studio, ha inoltre dato voce a vari personaggi apparsi in film come Ratatouille, Monsters University e Lightyear.

Cosa raccontava Elemental

Il regista del film Gli incredibili 3, recentemente, aveva realizzato Elemental. Ambientato a Element City, dove gli elementi - Fuoco, Acqua, Terra e Aria - vivono insieme, il film ha al centro della storia Ember, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

La sceneggiatura era di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.