Elemental in blu-ray, la recensione: ecco perché la rivincita del film Pixar continuerà anche in homevideo

La recensione di Elemental in blu-ray: dopo il controverso inizio, il film Pixar è via via cresciuto nel consenso. Adesso l'altissima qualità del prodotto distribuito da Eagle di prossima uscita ne assicura il successo anche in homevideo.

Alla sua uscita aveva diviso critica e pubblico, l'esordio al botteghino era stato deludente, ma poi ha avuto la forza di una rinascita e di un recupero sulla lunga distanza, soprattutto all'estero, facendo inoltre segnare record delle visualizzazioni in streaming appena approdato su Disney+. Stiamo parlando di Elemental, il nuovo film Pixar dal debutto così controverso che poi strada facendo è stato sempre più apprezzato e convincente.

Elemental: i personaggi di Ember e Wade in una scena del film

Una rivincita che ora continuerà sicuramente in homevideo, visto che subito dopo l'uscita prevista per il 18 ottobre, Elemental è destinato a entrare ai vertici delle classifica di vendita. Noi grazie a Eagle Pictures che distribuisce il prodotto, siamo già in grado di raccontarvi le meraviglie del blu-ray, il modo migliore per vivere le avventure di Ember e Wade, una coppia davvero insolita in una città in cui vivono tutti assieme gli abitanti che sono fuoco, acqua, terra e aria.

Il video: una pazzesca festa di colori e un dettaglio al top

Elemental: la cover del blu-ray

Come detto, la rivincita di Elemental continuerà sicuramente anche in homevideo e il perché è presto detto: il blu-ray Disney distribuito da Eagle Pictures vanta una qualità al super top del formato, come del resto spesso capita per prodotti di animazione dalla tecnica avanzatissima come quelli Pixar. Il quadro visivo è davvero sbalorditivo in tutti i parametri: il dettaglio è incisivo e affilato su tutti i piani, con ambientazioni ricche di particolari e personaggi al massimo della definizione per l'HD (purtroppo possiamo solo immaginare lo spettacolo del 4K, non uscito in Italia), sia per le creature dai contorni mobili come quelle del fuoco, dell'acqua e dell'aria, sia per le creature di terra, che rivelano un dettaglio davvero granitico.

Elemental: una spettacolare immagine di Ember

Ma il video esalta anche le ricchissime scenografie del film, rendendo merito a un lavoro incredibile di particolari sparsi per lo schermo. E a colpire i sensi in modo particolare non può che essere un croma incredibile per vivacità, varietà e intensità dei colori: la tavolozza asseconda sempre la natura dei personaggi, privilegiando a turno alcune tonalità, rossi e viola per le creature del fuoco, blu e verde chiaro per quelle dell'acqua, marrone e verde per quelle della terra, bianchi e grigi per quelle dell'aria. Il tutto passando da sfumature molto curate e abbracciando in pratica tutta la gamma con grande incisività per quello che è un vero e proprio spettacolo di colori.

L'audio: che show sonoro la rabbia di Ember e le ondate d'acqua

Elemental: un'immagine del film

Sul fronte audio, come quasi sempre per prodotti Disney, per l'italiano abbiamo una traccia in Dolby Digital Plus 7.1, che si rivela di ottima qualità, anche se qualcosa deve ovviamente concedere al DTS-HD Master Audio 7.1 inglese, che sul fronte dell'energia complessiva e del microdettaglio è fisiologicamente superiore. In ogni caso, già l'ascolto nella nostra lingua è molto coinvolgente, con una partecipazione decisa dei canali surround e interventi decisi dal sub: basti pensare alle manifestazioni di rabbia di Ember oppure alle ondate di acqua che scatenano anche i bassi.

Elemental: una sequenza del film

Il discorso vale sia per gli effetti sonori che per la musica. In effetti la colonna sonora di Thomas Newman è uno dei fattori più spettacolari e vede il coinvolgimento di tutti i canali, anche se come detto la traccia inglese offre qualcosa in più sul piano della pressione sonora. Per il resto l'ambienza è molto curata con effetti precisi, ampia spazialità e buona separazione dei canali, mentre i dialoghi sono cristallini e dal buon timbro.

Gli extra: 40 minuti fra corti, creazione del design e scene eliminate

Elemental: una scena del film d'animazione

Soddisfacente il reparto extra con quasi 40 minuti di contenuti, oltre al commento audio del regista Peter Sohn assieme ad altri membri della troupe. Si comincia con L'appuntamento di Carl (8'), un corto scritto e diretto dal candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Award Bob Peterson, che vede Carl, il protagonista d Up, accettare con riluttanza di uscire con un'amica: il suo cane Dug cerca di calmare il suo nervosismo e gli offre alcuni consigli. A seguire Ember e Wade (10') sul design dei due personaggi, dai primi progetti agli effetti finali, quindi troviamo Prossima fermata: Element City (10') che si sofferma sul processo di creazione della metropoli dove si svolgono vicende del film e dove convivono i suoi abitanti molto diversi. A chiudere 11 minuti di scene eliminate introdotte dal regista e da altri elementi della troupe.