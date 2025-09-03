Disney multata per 10 milioni di dollari: raccolta illegale di dati di minori su YouTube

Disney ha accettato di pagare una sanzione civile da 10 milioni di dollari per aver acconsentito alla raccolta di dati sui bambini nei video pubblicati su YouTube.

La Federal Trade Commission ha sostenuto che Disney non aveva designato i video sulla piattaforma come 'Made for Kids'; tale etichetta serve a rispettare la legge federale che protegge i minori dalla raccolta dei loro dati e dal loro utilizzo per la pubblicità mirata.

Il comunicato di FTC contro Disney

Come si legge nella nota comunicata da Federal Trade Commission, Disney modificherà le proprie pratiche per rispettare il Children's Online Privacy Protection Act, che richiede il consenso dei genitori per la raccolta dei dati degli utenti sotto i 13 anni.

Una scena de Gli incredibili

"Il nostro ordine penalizza l'abuso da parte di Disney della fiducia dei genitori e, attraverso un programma obbligatorio di revisione dei video, apre la strada al futuro della protezione dei bambini online, la tecnologia di verifica dell'età" ha dichiarato in un comunicato Andrew Ferguson, presidente della FTC.

La risposta di Disney dopo la multa per violazione della legge

Disney ha rilasciato un comunicato nel quale garantisce il proprio impegno al rispetto delle leggi sulla tutela della privacy dei minori: "Sostenere il benessere e la sicurezza dei bambini e delle famiglie è al centro di ciò che facciamo" ha dichiarato l'azienda in una nota "Questo accordo non riguarda le piattaforme digitali di proprietà e gestite da Disney, ma è limitato alla distribuzione di alcuni dei nostri contenuti sulla piattaforma YouTube. Disney ha una lunga tradizione di adesione ai più alti standard di conformità alle leggi sulla privacy dei bambini, e restiamo impegnati a investire negli strumenti necessari per continuare a essere leader in questo settore".

Nel 2019, YouTube aveva accettato di pagare 170 milioni di dollari per la raccolta di dati sui bambini e aveva iniziato a chiedere ai fornitori di contenuti di designare i video come Made for Kids ma nel giugno 2020, ha notificato a Disney che circa 300 video dei loro film non avevano il marchio.