Gli Eterni, Chloé Zhao: "Marvel mi ha permesso di realizzare il film che volevo"

Il prossimo novembre arriverà finalmente nelle sale Gli Eterni, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Chloé Zhao, e la regista è tornata recentemente a parlare del progetto, e di come la compagnia l'abbia aiutata a realizzare esattamente ciò voleva.

Non è infatti la prima volta che la Zhao - il cui ultimo film, Nomadland, ha conquistato anche il Leone D'Oro all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia - spende parole a favore del team creativo e produttivo con cui ha lavorato a stretto contatto per dar vita alla sua visione, e conversando con Margaret Gardiner su YouTube (via The Direct), ha voluto ribadire proprio questo aspetto.

"Tutti alla Marvel sono stati davvero incredibili" ha raccontato "Kevin Feige e Nate Moore e tutto il resto del team sapevano dal momento in cui ho presentato loro il pitch del film che la mia intenzione era quella di combinare la portata [di un blockbuster] assieme all'intimità [più tipica degli indie]".

"Sapevano che volevo entrambe le cose, e sono stati fantastici nel tenermi per mano per tutta la durata del viaggio, mi hanno permesso di andare il più lontano possibile, pur ridimensionando il tutto. E come tutto questo si inserirà nell'intero che è il MCU, beh, il procedimento è stato davvero incredibile, ma dovrete aspettare l'uscita del film per scoprirlo" conclude.

E novembre attenderemo, dunque, per poter vedere come la Zhao e lo stellare cast della pellicola - composto da Richard Madden, Angelina Joliee, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff Lia McHugh, e Ma Dong-seok - porteranno sullo schermo un nuovo capitolo della grande storia del Marvel Cinematic Universe. Ma intanto, attendiamo il primo trailer.