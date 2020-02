Gli anni più belli, Emma Marrone su cinema e matrimonio: "Ho capito una cosa importante"

Emma Marrone ha capito sul set de Gli anni più belli che le piacerebbe continuare a fare l'attrice, ma sul matrimonio è convinta che non si sposerà mai. La cantante, ospite di Verissimo, ha parlato della sua prima esperienza di attrice e delle sensazioni provate recitando al fianco di attori così importanti.

Far finta di essere una sposina innamorata è stato complicato

Gli anni più belli, il film di Gabriele Muccino in sala dal 13 febbraio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione del film Gli anni più belli, segna il debutto sul grande schermo di Emma Marrone. Il regista e la cantante sono stati ospiti della puntata di sabato di Verissimo, condotto come sempre dalla brava Silvia Toffanin.

Emma e Silvia si conoscono da tempo, la cantante è stata spesso ospite della trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5. La Toffanin, a proposito della scena del matrimonio nel film, ne approfitta per chiederle subito qualcosa di molto personale: "ti è venuta voglia di sposarti?". Emma, che nel film interpreta la moglie di Claudio Santamaria, confessa che indossare l'abito bianco non le ha fatto venire voglia di salire sull'altare "Non succederà mai - risponde alla conduttrice - La scena più difficile del film è stata quella del matrimonio. Amo Claudio ma fare finta di essere una sposina innamorata è stato complicato".

Emma Marrone racconta al pubblico la sua esperienza sul set e confessa di essersi sentita come una bambina: "Gli altri attori, quelli veri, Santamaria, Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff, mi hanno fatta sentire come una bambina alle giostre". Naturalmente, per questa sua prima esperienza si è lasciata guidare dal regista "mi sono affidata a Gabriele, che sul set è gentilissimo con tutti, non solo con gli attori ma anche con la crew".

Gabriele Muccino racconta perché ha puntato su Emma :"In lei ho intravisto delle qualità per il cinema, Emma ha accettato con entusiasmo, ha letto il copione in un paio d'ore, ha fatto il provino e ho deciso di prenderla subito". Il regista ha lodato l'autenticità della cantante, dote importante per un'attrice. Da parte sua Emma sembra essere pronta a riprovarci "Se Gabriele dovesse chiamarmi per un altro film ci sarò".