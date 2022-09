Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere diventa il debutto migliore di sempre per Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, con 25 milioni di spettatori globali, diventa il debutto migliore di sempre per Amazon Prime Video.

Con non poca sorpresa, Amazon ha rilasciato i numeri ottenuti dalla prima giornata de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie è riuscita nell'impresa di sobbalzare tutti i precedenti primati, toccando la vetta di più di 25 milioni di spettatori globali, col prodotto che è stato rilasciato in oltre 240 nazioni sparse per il mondo.

Il capo di Amazon Studios, Jennifer Salke, ha dunque dichiarato quanto segue: "È in qualche modo appropriato che le storie di Tolkien - tra le più popolari di tutti i tempi e quella che molti considerano la vera origine del genere fantasy - ci abbiano portato a toccare queste vette".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della leggendaria Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. L'opera è ambientata migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e del Signore Degli Anelli di Tolkien, e avrà l'arduo compito di far provare agli spettatori le sensazioni di un'epoca nella quale quei grandi poteri a loro noti sono stati forgiati.

La serie è guidata dagli showrunner e dai produttori esecutivi JD Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono i produttori esecutivi Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-produttore esecutivo, e dirige insieme a J.A. Bayona e Charlotte Brändström.