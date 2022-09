Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark: "Ho subito una terapia d'urto per smettere di sembrare spaventata"

la nuova interprete di Galadriel ne Il signore degli anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark, si è sottoposta a una terapia d'urto per smettere di sembrare spaventata.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un'immagine di Galadriel

Dopo Tanti ruoli da vittima, con Galadriel Morfydd Clark per la prima volta ha interpretato una guerriera aderendo al mood battagliero della serie Prime Video. l'attrice ha commentato così la sua preparazione in un'intervista a Empire:

"Quando ho interpretato Galadriel, la squadra di stuntmen mi ha detto: 'Hai un problema, perché sei abituata a essere attaccata nei film'. Sussultavo di continuo quando le persone venivano da me. Quindi hanno fatto una terapia d'urto con me, avevo tutti questi uomini enormi che correvano verso di me, urlando con le spade sguainate per impedirmi di sembrare spaventata. Ero stata scelta come vittima. E Galadriel non lo è".

Qui trovate la nostra recensione dei primi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Morfydd Clark ha rivelato che, quando si è sottoposta all'audizione, non sapeva che si trattasse della serie prequel de il signore degli anelli:

"Durante il primo provino non sapevo per cosa stavo facendo l'audizione. L'attrice accanto a me ha guardato in modo subdolo e ha sussurrato, 'Sai a cosa serve? È Il Signore Degli Anelli. E le sarò per sempre grata. Sono andata in bagno, mi sono semplicemente concentrata e ho pensato, 'Devi rimetterti in sesto. Ti alleni per questo da anni. Sai cosa fare, è nel tuo sangue.' Perché ho osservato ossessivamente Il Signore degli Anelli per tutta la mia infanzia.' A volte, un ruolo arriva proprio quando è il momento giusto".