Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark su Galadriel: "Saggezza e serenità le ha guadagnate col tempo"

L'attesa serie prequel Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è finalmente approdata su Amazon Prime Video, e ci ha mostrato dei personaggi ben diversi da come eravamo abituati a vederli, a partire da Galadriel. E ora Morfydd Clark ci spiega il percorso creativo che l'ha portata a fornire la sua interpretazione del celebre personaggio.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un'immagine di Galadriel

"Conoscevo Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ma non avevo mai approfondito Il Simarillion" ha raccontato Morfydd Clark ai microfoni di Variety. "Non avevo idea di quel che avesse fatto prima. Ma c'è una parte in cui Tolkien descrive Galadriel mentre sta legando i suoi capelli in una corona intrecciata sul capo prima di andare in battaglia, e io a quel punto ho pesato 'Wow, questa cosa apre a così tante possibilità'".

"Poi Tolkien ha cambiato idea nel corso del tempo su Galadriel, il che la rende ancor più interessante. Sono diventata ossessionata da pensieri come 'Perché Tolkien ha avuto il bisogno di far essere Galadriel esattamente ciò che era a quel punto?'. Ed è come se si fosse innamorato un po' più di lei, credo, con il procedere degli anni, per cui c'è una certa fluidità in quel personaggio" ha continuato l'attrice.

Gli Anelli del Potere e House of the Dragon: c'è veramente rivalità tra le due serie?

Ma ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci viene data un'immagine piuttosto diversa di Galadriel da quella a cui eravamo abituati...

"Direi che la sua serenità se l'è guadagnata duramente. Non credo che avrebbe potuto raggiungere quei livelli di saggezza senza aver passato tutto ciò che ha passato" commenta Clark. "Lei effettivamente spiega come con la saggezza va di pari passo una perdita dell'innocenza, che per me è davvero un'ottima cosa da ritrovare. Perché quanto giovane puoi essere quando hai comunque migliaia di anni? Per cui ho riflettuto sull'innocenza persa in quel lasso di tempo".

E ancora, aggiunge in conclusione: "Gli Elfi nella Terza Era si sono evoluti notevolmente. Gli Elfi nella Prima Era sono davvero confusionari, si ingannano a vicenda, combattono tra di loro... Sono la storia della Terra di Mezzo, quindi sono in continua trasformazione. Ed è stato davvero interessante per tutti noi che interpretiamo dei personaggi canonici poter esplorare come sono arrivati ad essere quelli che abbiamo conosciuto finora".

I primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono ora disponibili su Amazon Prime Video.