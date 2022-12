Gli Anelli del Potere: Indiana Jones ha ispirato una delle scene d'azione

Una delle scene acrobatiche centrali nella storia de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere s'ispira alla serie di film su Indiana Jones. Lo conferma il coordinatore degli stunt della serie Amazon, nel raccontare la sua esperienza sul set.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Halbrand

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Vic Armstrong, coordinatore degli stunt de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha rivelato che nel costruire una delle acrobazie della serie si è ispirato alla sua precedente esperienza sul set di Indiana Jones.

Nello specifico ( spoiler più avanti per chi non avesse visto per intero la prima stagione) stiamo parlando della sequenza in cui vediamo Halbrand inseguire l'elfo oscuro Adar, con l'obiettivo di farlo cadere da cavallo. La mossa cui tutti abbiamo assistito, a quanto pare, è tratta da Indiana Jones e l'ultima crociata: "C'è un altro pezzo che abbiamo preso altrove, questa volta da Indiana Jones e l'ultima crociata. Qui troviamo una scena in cui vediamo Indy rubare un cavallo e raggiungere un carro armato per poi spingere qualcosa nella canna del fucile. Ho dovuto galoppare fino alla telecamera, afferrare la roccia e alzarmi prima di sbatterci contro".

Voi vi eravate resi conto di questa somiglianza con il film?