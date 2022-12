Gli Anelli del Potere 2: Prime Video svela i nomi delle registe al lavoro sui nuovi episodi

Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hopper saranno le registe della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Prime Video mercoledì con un comunicato ufficiale in cui si svelano i dettagli riguardanti la produzione del prossimo capitolo della storia ispirata alla saga di J.R.R. Tolkien.

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

J.A. Bayona, colui che ha contribuito a far decollare la serie dirigendo il pilot e il secondo episodio, e Wayne Che Yip, regista di quattro episodi incluso il finale, non torneranno per il nuovo arco narrativo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

In precedenza Charlotte Brandstrom ha diretto episodi da The Outsider, The Witcher, The Man in the High Castle. La regista, che ha già firmato due acclamati episodi della prima stagione de Gli Anelli del Potere (106/"Udûn" e 107/"L'occhio"), realizzerà quattro puntate e ricoprirà anche il ruolo di co-executive producer per la nuova stagione. Hamri e Hooper dirigeranno due episodi ciascuna. Brändström e Hamri hanno inoltre siglato degli overall deal con Amazon Studios.

Negli ultimi anni Sanaa Hamri ha lavorato per portare sullo schermo le puntate di La ruota del Tempo, Empire, Elementary, Rectify e altri show. Nel curriculum di Louise Hopper troviamo invece My Flesh and My Blood, The Sandman, The Witcher e Treason.

Nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, inoltre, avremo tantissime nuove aggiunte per quanto riguarda il cast, con gli ingressi di: Calam Lynch, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo, Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson.

La prima stagione de Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti, con più di 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, e più di 24 miliardi di minuti di streaming. L'attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di persone nel suo primo giorno di uscita, diventando il più grande debutto nella storia di Prime Video.