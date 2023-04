Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un autore di fan-fiction fa causa ad Amazon: "Mi ha copiato"

Quando la realtà supera la fantasia. Un oscuro autore di fan-fiction avrebbe fatto causa ad Amazon, colpevole di aver copiato la sua idea per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Galadriel in una foto

Lo scrittore, che si fa chiamare Demetrious Polychron, ha intentato una causa da 250 milioni di dollari contro il CEO di Amazon Jeff Bezos, i dirigenti di Amazon Studio e gli eredi di J.R.R. Tolkien, accusandoli di violazione del copyright. Polychron sostiene che la serie prende spunto da La Compagnia del Re: La Guerra degli Anelli, fan-fiction da sui pubblicata, a sua volta ispirata al mondo de Il signore degli anelli.

Il mistero di Sauron: la grande scommessa de Gli Anelli del Potere

Le somiglianze tra la serie Prime Video e la fan-fiction

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Adar

Demetrious Polychron ha portato vari esempi in appoggio alla sua tesi. da un primo sguardo si nota che i nomi Theo e Marigold appaiono sia nella serie Prime Video che nella sua fan-fiction. La prima apparizione della moglie di Durin, Disa, apparentemente copierebbe la sua frase, "Durin e la sua bellissima regina Myrkinamid". Adar, l'Elfo corrotto, presumibilmente è attinto dalla trama di Polychron in cui Glorfindel cade in disgrazia e serve Morgoth. Ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Galadriel diventa una guerriera e impugna la spada di Finrod, idea che Polychron sostiene essere presa dalla pagina 157 del suo libro, dove si legge che Galadriel "condusse il suo popolo nel bel mezzo dell'attacco degli orchi".

Gli Anelli del Potere: un primo piano di Galadriel

A tratti le accuse di Polychron sfiorano il ridicolo visto che difficilmente potrebbe attribuirsi la paternità dell'idea di Galadriel guerriera, né è un'idea degli sceneggiatori della serie Prime Video, considerando che proviene dal Silmarillion. Lo stesso vale per la Elanor di Polychron, su cui Gli anelli del potere avrebbe basato il personaggio di Harfoot Eleanor Brandyfoot, come sostiene lui. Harfoot è probabilmente un riferimento alla figlia di Samwise Gamgee, un omaggio per i fan più filologici.

D'altra parte, la Elanor di Polychron è letteralmente la figlia di Samwise Gamgee, poiché la storia segue le sue avventure nella Terra di Mezzo. Non ha creato lui questi personaggi, Tolkien l'ha fatto. L'esempio più eclatante nella causa legale è quando Polychron afferma che "Gandalf mostra il potere del MIO mago Alatar". Nonostante sia apparso solo nei Racconti incompiuti, Alatar è una creazione di Tolkien fino a prova contraria.

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

Come finirà la causa legale?

come sottolinea Thegamer.com, Polychron ha citato in giudizio Amazon sulla base di una proprietà che non possiede e di cui non ha pagato per i diritti di utilizzo. Amazon ha pagato i diritti sul lavoro di Tolkien. In effetti, l'unica base di Polychron per la causa è che lo scrittore ha continuato a tormentare la Tolkien Estate affinché leggesse la sua fanfiction, arrivando a lasciare un manoscritto a casa del nipote di Tolkien nel 2019. Non ha mai ricevuto risposta, ma ora crede che il manoscritto sia stato letto e copiato.