Gli Anelli del Potere 2: uno dei personaggi più amati sarà corrotto da Sauron?

Nel corso di una recente intervista, Sophia Nomvete potrebbe aver suggerito che uno dei personaggi più amati de Gli Anelli del Potere potrebbe subire l'influenza malvagia di Sauron nel corso della Stagione 2.

Nomvete, che interpreta la Principessa Disa ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha descritto il suo personaggio come "una specie di Lady [Macbeth] gioiosa", il che la dice lunga sul suo futuro.

L'attrice ha spiegato come l'influenza di Sauron continuerà a spargersi nella Terra di Mezzo, definendo i suoi effetti come "assolutamente sconvolgenti". Poiché nella prima stagione si è visto che la Principessa Disa faceva pressioni sul marito, il Principe Durin IV, affinché si opponesse alle decisioni del padre di chiudere le miniere di mithril, sembra che le stagioni future vedranno la donna assomigliare sempre di più al malefico personaggio shakespeariano, e non sarà una buona cosa.

Naturalmente, i fan del Signore degli Anelli sanno che l'avida ricerca del mithril condannerà i Nani di Khazad-dûm, quindi, sebbene le intenzioni di Disa siano buone, è Re Durin III ad avere ragione. Tuttavia, la moglie del principe lo ha convinto che lo strano minerale sarà una parte fondamentale della sua eredità e la situazione tra padre e figlio diviene tesa fin dalla prima stagione.

Se l'influenza di Sauron si aggiungerà a questo mix - con la principessa Disa come suo nuovo strumento - le cose potrebbero rapidamente precipitare.