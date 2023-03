Gli Anelli del Potere 2, morto un cavallo sul set, gli animalisti insorgono: "Girateli in CGI"

Dopo che un cavallo è morto durante le riprese della Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la PETA si è scatenata contro lo show di Prime Video, chiedendo a quest'ultima di utilizzare animali realizzati in CGI.

Il cavallo è morto il 21 marzo per arresto cardiaco, come ha confermato lo studio. "Siamo profondamente rattristati nel confermare che un cavallo di produzione è morto", ha dichiarato un portavoce di Amazon Studios. "L'incidente è avvenuto al mattino mentre il cavallo veniva fatto esercitare prima delle riprese. L'addestratore non era in costume e le riprese non erano ancora iniziate. In quel momento erano presenti sia un veterinario che un rappresentante dell'American Humane Association. La necroscopia indipendente ha confermato che il cavallo è morto per insufficienza cardiaca".

L'organizzazione animalista PETA ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede allo show di "smettere di utilizzare animali".

"Sembra che vivere nel sottosuolo con gli orchi sia una cosa normale per i produttori de Gli Anelli del Potere, perché hanno la possibilità di usare CGI, impianti meccanici e altri metodi umani che non farebbero morire i cavalli vulnerabili sul set", ha dichiarato la vicepresidente Lisa Lange. "La PETA chiede ai creatori dello show - e a tutti gli altri produttori - di intraprendere una nuova missione senza utilizzare cavalli veri. Se non possono evitare di sfruttare gli animali per la loro arte, dovrebbero trovare un altro mezzo di comunicazione, perché nessuno vuole vedere uno spin-off televisivo che abbia come tema il tormento".

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere dovrebbe uscire entro il 2024.