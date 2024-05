Gli Anelli del Potere 2: Rory Kinnear è Tom Bombadil nelle nuove foto degli episodi inediti

Il sito di Vanity Fair ha condiviso le prime foto ufficiali di Tom Bombadil, personaggio che farà il suo debutto nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in occasione della stagione 2, in arrivo in streaming su Prime Video dal 29 agosto.

Negli scatti si può così scoprire il look scelto per il ruolo affidato a Rory Kinnear, una presenza molto particolare tra le pagine della saga scritta da J.R.R. Tolkien.

Il debutto del personaggio

Tom Bombadil aiuta a salvare gli hobbit in pericolo tra le pagine del primo volume della saga, La compagnia dell'anello, e viene descritto come una presenza eterea che ha la passione per i vestiti molto colorati e originali canzoni.

Negli adattamenti cinematografici dell'opera di Tolkien, sia nel film animato sia nella trilogia diretta da Peter Jakson, Tom non è apparso.

Gli Anelli del Potere 2: un'immagine tratta dalla seconda stagione

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno spiegato che c'era un motivo per cui Bombadil non è ancora apparso sugli schermi, ovvero il suo atteggiamento all'insegna della scelta di mantenersi distante dai possibili drammi e problemi, condividendo qualche perla di saggezza, ma non particolarmente rilevante per gli eventi o i personaggi.

Payne ha sottolineato che Tom può essere una forza del bene, ma è "una sfida integrarlo dal punto di vista drammatico perché non ha degli obiettivi, non sta spingendo le persone in avanti o portandole verso un particolare scopo".

Tolkien aveva ammesso questa caratteristica del personaggio scrivendo, in una lettera del 1954, che Tom non è una persona importante per la narrazione: "Immagino abbia qualche importanza come 'commento'. Rappresenta qualcosa che penso sia importante".

Gli Anelli del Potere 2: una foto di Tom Bombadil nella seconda stagione

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

La scelta di inserire il personaggio nella serie

Gli showrunner della serie hanno sottolineato che si tratta di una presenza stravagante e magica, e quasi sciocca, ma al tempo stesso possiede saggezza, profondità emotiva legata alla storia antica e alla mitologia scandinava ed europea. McKay ha ribadito: "Stranamente è la cosa più in stile Il Signore degli Anelli della saga, ed è inoltre la prima cosa che taglieresti se la adatteresti per il cinema. Ma abbiamo il vantaggio di essere uno show televisivo".

Il punto di partenza per il suo inserimento nella storia è stato quello legato al suo amore per la natura, la sua natura che lo porta ad aiutare gli altri e al luogo in cui vive, una foresta quasi incantata. Nella serie Tom avrà anche una seconda casa nella regione chiamata Rhûn, ora una landa desolata dopo essere stata una zona particolarmente rigogliosa.

Nelle puntate il personaggio interagirà con quello di Daniel Weyman, a cui offrirà compassione e sostegno.

Gli Anelli del Potere 2: Rory Kinnear nel ruolo di Tom Bombadil

Kinnear, che non conosceva il personaggio e non aveva letto i romanzi di Tolkien, ha sottolineato che Tom avrà un atteggiamento molto innocente, quasi come quello di un bambino, per quanto riguarda il modo colorato e sgargiante con cui si veste, non preoccupandosi di ciò che pensano gli altri.

Per interpretarlo Rory ha scelto un accento che avesse un qualcosa di antico, in linea con le caratteristiche del personaggio, la cui presenza è stata ideata anche per smorzare un po' la tensione che caratterizzerà la seconda stagione della serie, in cui Sauron sarà una presenza centrale.