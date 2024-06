Gli Anelli del Potere 2: le prime foto del nuovo interprete di Adar

Nella stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere l'elfo Adar avrà un nuovo interprete: Sam Hazeldine ha infatti sostituito Joseph Mawle e online sono state condivise le prime foto dell'attore.

Entertainment Weekly ha condiviso online due immagini tratte dagli episodi in arrivo ad agosto, oltre a rivelare qualche retroscena riguardante il passaggio di consegne.

La situazione di Adar nella stagione 2

Sam Hazeldine, parlando del personaggio di Adar nella seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha spiegato che è stato attirato dal ruolo perché è molto dark, ma non si considera un villain: "Sta solo provando a proteggere i suoi figli, gli Uruk. Sta facendo ciò che sente sia necessario per salvarli dal genocidio, che si tratti d Sauron, che li considera carne da macello, o degli elfi".

All'inizio delle nuove puntate Adar sarà quindi alle prese con una crisi esistenziale perché non sa come agire, essendosi assunto la responsabilità di trovare agli Uruk una casa e di proteggerli. Ora che l'ha fatto dovrà quindi vivere una nuova avventura.

Hazeldine nel ruolo di Adar

Il passaggio di consegne

L'attore conosceva Mawle e questo ha aiutato a compiere un passaggio di consegne senza particolari intoppi: "Ho lavorato con lui alcuni anni fa. Penso sia un attore fantastico e amo realmente quello che ha fatto nella prima stagione. Raccogliere il testimone da lui è stato davvero un piacere. Ovviamente non abbiamo lo stesso aspetto, ma si può immediatamente riconsocere il personaggio".

Adar in una scena della stagione 2

Sam, per trasformarsi in Adar, ha dovuto sottoporsi a cinque-sette ore di trucco, ma ha ammesso che la parte più difficile è stata imparare il linguaggio usato nella serie tratta dai romanzi di Tolkien, ma l'ha considerata una sfida personale.

Gli Anelli del Potere 2: Rory Kinnear è Tom Bombadil nelle nuove foto degli episodi inediti

Nella seconda stagione della serie, inoltre, si scoprirà quanto accaduto in passato tra Adar e Sauron, svelando che il personaggio di Hazeldine è stato "torturato e menomato in modo orribile".

Per scoprire ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della serie, tuttavia, bisognerà attendere il debutto delle puntate inedite, previsto per il 19 agosto su Prime Video.