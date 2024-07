Gli Anelli del Potere 2, primo sguardo a uno dei personaggi più amati dai lettori in una foto

Diamo uno sguardo all'aspetto di uno dei personaggi preferiti dai lettori di Tolkien, che sta per fare la sua apparizione su Prime Video.

Mentre si avvicina l'uscita dei nuovi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, spunta una foto che ritrae uno dei personaggi più amati dei romanzi, finalmente in carne e ossa. Si tratta di Círdan il Timoniere, interpretato da Ben Daniels.

L'annuncio dell'interprete è arrivato pochi giorni fa, sciogliendo il mistero sul casting di Daniels, noto perla partecipazione a House of Cards, The Crown, Jupiter's Legacy e, più di recente, alla serie Invervista col vampiro. Nel 2022 l'attore era stato ingaggiato nella serie Prime Video ispirata a Tolkien, ma solo oggi conosciamo il personaggio che gli è stato affidato. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay avevano rivelato in precedenza al TIME che Círdan sarebbe apparso nella stagione 2, senza fornire altri dettagli.

Il Signore Degli Anelli Gli Anelli Del Potere 2, Ben Daniels nei panni di Cirdan il Timoniere

Círdan il Timoniere

A differenza di molti personaggi introdotti ne Gli Anelli del Potere, Círdan non è nuovo alla tradizione di Tolkien. Anche se non appare direttamente ne Il Signore degli Anelli, è fondamentale per la storia della Terra di Mezzo, essendo legato a diversi eventi importanti della Seconda Era. Ecco la descrizione ufficiale del personaggio diffusa da Prime Video:

Círdan il Timoniere è il Signore dei Porti Grigi e una fonte di saggezza anche tra gli Elfi Alti. Esperto costruttore navale, Círdan è anche il portatore originale di Narya, uno dei tre Anelli del Potere Elfico progettati da Celebrimbor. Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, funge anche da mentore per Elrond.

Círdan è stato spesso considerato come uno dei personaggi più sottovalutati di Tolkien, trend che potrebbe interrompersi con l'arrivo de Gli Anelli del Potere 2 su Prime Video, previsto per il 29 agosto.