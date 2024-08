Gli Anelli del Potere 2: la prima foto di Ciarán Hinds e i dettagli sul suo personaggio

Nel cast della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci sarà anche l'attore Ciarán Hinds, di cui è stata condivisa la prima foto online.

Negli episodi del progetto di Amazon ispirato alla saga ideata da J.R.R. Tolkien il personaggio che gli è stato affidato è quello di uno Stregone Oscuro.

Il nuovo personaggio

La descrizione ufficiale del nuovo ruolo affidato a Ciaran Hinds anticipa che sarà uno stregone potente, le cui origini e intenzioni sono avvolte dalla segretezza, che ha ai suoi comandi una legione di seguaci che usano la magia. Tra di loro ci sono anche i tre viaggiatori che erano alla ricerca dello Straniero alla fine della prima stagione, seguendo gli ordini dello Stregone.

Lo stregone oscuro

Tra i nuovi arrivi nel cast della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci sono anche Rory Kinnear e Tanya Moodie.

Hinds, per il piccolo schermo, aveva già recitato in occasione di serie come Il trono di spade e Rome.

Gli Anelli del Potere 2, ecco in che modo Nenya corromperà Galadriel

Cosa accadrà nei nuovi episodi

Nella seconda stagione della serie prodotta per Prime Video, Sauron è tornato, dopo essere stato cacciato da Galadriel, e ritrovandosi senza esercito né alleati. L'Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall'ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi...mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto...restare uniti gli uni agli altri.