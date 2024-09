Gli Anelli del Potere: Amazon vuole comunque realizzare cinque stagioni nonostante il calo di spettatori

Il calo evidente di spettatori della serie Prime Video tratta da Tolkien non fermerà a quanto pare le intenzioni dello studio

I fan de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere possono tirare un sospiro di sollievo, a quanto pare: Prime Video sarebbe ancora impegnata nel suo piano di realizzare cinque stagioni della serie.

La notizia arriva da un nuovo report dell'Hollywood Reporter, che descrive in dettaglio alcuni "grattacapi" che affliggono attualmente sia Gli Anelli del Potere che la serie concorrente House of the Dragon.

Questi problemi includono il calo di spettatori registrato dalla seconda stagione de Gli Anelli del Potere, ma l'articolo afferma anche che dopo aver visto i numeri della seconda stagione, Prime Video "rimane comunque impegnata nel piano originale di cinque stagioni dello show". La serie non è ancora stata ufficialmente rinnovata, anche se a febbraio lo streamer aveva annunciato l'inizio dei lavori di scrittura della terza stagione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Ciarán Hinds nella serie

La scorsa settimana, Deadline ha riportato che circa 902.000 famiglie statunitensi si sono sintonizzate sulla première della seconda stagione de Gli Anelli del Potere nei primi quattro giorni, con un calo di circa il 50% rispetto allo stesso periodo di tempo della première della prima stagione. Martedì scorso, Prime Video ha annunciato che 40 milioni di spettatori hanno guardato la seconda stagione nei primi 11 giorni di disponibilità. La prima stagione aveva attirato ben 25 milioni di spettatori nelle sole prime 24 ore del suo debutto nel 2022.

Ci sono alcune ragioni logiche per l'apparente calo di spettatori di Gli Anelli del Potere. La prima stagione ha effettivamente attirato un numero enorme di spettatori e nemmeno Fallout o The Boys hanno superato gli ascolti della serie tratta da Tolkien a livello globale.

Tuttavia, i numeri della seconda stagione hanno suscitato molte perplessità, soprattutto se si tiene conto dell'ingente budget dichiarato per realizzare la serie fantasy. Ma sembra che Prime Video non rinuncerà tanto presto al suo franchise.