Gli Anelli de Potere, Morfydd Clark: "All'inizio non sapevo che avrei interpretato Galadriel"

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente fatto il suo debutto su Prime Video, e ora è l'attrice Morfydd Clark a parlare e a rivelare come abbia scoperto praticamente all'ultimo che per l'occasione avrebbe dovuto interpretare un personaggio iconico e amato come Galadriel.

"Non sapevo che avrei interpretato Galadriel quando sono arrivata in Nuova Zelanda" racconta Morfydd Clark ai microfoni di Variety "Sapevo che avrei interpretato un qualche tipo di elfo. Sapevo che era ambientato nella Seconda Era. E con le mie sorelle abbiamo letto di tutto, e credevamo che avrei interpretato Celebrian, sua figlia, perché forse non riuscivo proprio a immaginare di poter prestare il volto a Galadriel".

Condizione che, a quanto pare, ha condiviso con tutti i membri del cast, ognuno ignaro del proprio personaggio fino all'ultimo: "Così sono arrivata in Nuova Zelanda senza sapere chi avrei portato sullo schermo, e a ripensarci, è davvero folle. Ma per tutti i membri del cast è stato così. Ci siamo tutti tuffati a capofitto in questa folle impresa, e ci siamo incontrati lì. E solo al mio arrivo ho scoperto chi avrei interpretato, e lì ho dovuto ricalibrare un attimo, perché non potevo crederci!".

E ora Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è una delle produzioni più magistrali di sempre, tra budget altissimo e più di una 50ina di episodi programmati.

Eppure, Clark spiega che non è qualcosa su cui di solito ci si concentra in fase di audizioni: "Quando fai il provino per delle produzioni come questa, non pensi mai che riuscirai ad ottenere il ruolo, quindi non ti metti a fare il conto [di quanti episodi saranno eventualmente ecc.]. Io personalmente mi rifiuto di permettere a me stessa di immaginare queste cose, di sognare ad occhi aperti, prima del tempo. Altrimenti formi un forte attaccamento a tutto ciò per cui fai audizioni"

"Penso di stare ancora cercando di abituarmi a tutto questo e a ciò che significa. Le prossime settimane saranno importantissime per questo, ma è anche un sollievo. Si realizzano queste cose perché la gente possa godersele. Ed era ora che accadesse anche per questo. Ma credo che trascorrerò un altro periodo cercando di acclimatarmi al tutto" conclude l'attrice.

