Glen Powell, star di Top Gun: Maverick, nel disaster movie Twisters

Glen Powell è entrato in trattative per affiancare Daisy Edgar-Jones in Twisters, sequel del disaster movie Twister del 1996 diretto da Universal e Amblin Entertainment. A dirigere la pellicola sarà il regista di Minari Lee Isaac Chung, che utilizzerà una sceneggiatura dell'autore di The Revenant Mark L. Smith. Twisters arriverà nei cinema a luglio 2024.

Una foto di Glen Powell

Interpretato da Helen Hunt, Bill Paxton, Carey Elwes e Philip Seymour Hoffma nei panni di una squadra di cacciatori di tempeste he dà la caccia al tornado più potente degli ultimi decenni, Twister, uscito nel 1996, ha incassato quasi 500 milioni di dollari al botteghino e ha ricevuto nomination agli Oscar nelle categorie effetti visivi e sonoro. È stato diretto da Jan De Bont da una sceneggiatura di Michael Crichton, con la produzione esecutiva di Steven Spielberg.

Al momento non si hanno dettagli sulla trama del sequel, Twisters, che racconterà un "nuovo capitolo" della storia.

Warner Bros. Pictures cofinanzierà Twisters con Frank Marshall e Pat Crowley, che produrranno il film con la loro Kennedy/Marshall Company.

Al momento Glen Powell è impegnato nelle riprese di una romccom diretta da Will Gluck a fianco della star di Euphoria Sydney Sweeney.