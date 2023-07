Glee, due star del cast principale raccontano come hanno 'gestito' la morte di Cory Monteith

A dieci anni dalla scomparsa di Cory Monteith le ex star di Glee Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, che hanno interpretato rispettivamente Artie e Tina nella serie, hanno parlato durante una puntata del loro podcast And That's What You REALLY Missed, di come ai tempi hanno affrontato sul set la morte della co-star. Gli attori insieme all'ex collega di Glee Ashley Fink ricordano come hanno continuato a girare dopo la dolorosa scomparsa dell'amico.

"10 anni. Una vita. È come un terzo delle nostre vite per noi che siamo giovani" ha esordito Fink, che interpretava Lauren Zizes. "È metà della mia vita" dice Ushkowitz. I tre raccontano più avanti di come l'humor abbia aiutato il cast di Glee a superare la morte di Monteith avvenuta nel 2013. "Facciamo un sacco di battute stile dark humor a riguardo, perché se non fai così piangi e basta" ha ammesso McHale. "È un meccanismo per gestire la cosa credo, altrimenti diventi matto". Ovviamente, il dark humor del cast non sempre funziona al di fuori della crew. L'attore ha ricordato quando in un intervista all' Austin TV Festival aveva fatto una battuta del genere, "La sala rimase in silenzio" racconta, "Ho capito che funziona solo tra noi che abbiamo fatto quest'esperienza peculiare". Ushkowitz ha commentato poi: "Ci abbiamo lavorato tutti in terapia".

Dieci anni dal tragico evento

Il 13 luglio 2013 moriva di overdose il protagonista di Glee Cory Monteith. Il 13 luglio 2023, all'anniversario dalla morte, la sua ex fidanzata Lea Michele lo ha ricordato su instagram con un post, mentre McHale lo ha fatto su twitter ricordando il momento in cui ha avuto la notizia mentre era con la co-star Naya Rivera anche lei ex star di Glee morta annegata nel 2020. "10 anni fa ero a Londra con Naya. Ci siamo incontrati dopo essere stati svegliati dalla peggiore notizia possibile. Abbiamo trascorso la giornata in parte sotto shock, in parte ridendo dei nostri ricordi, in parte piangendo per l'impossibilità di tutto" e ha continuato "10 anni dopo, non è passato giorno in cui non mi mancate tutti e due. Grazie per aver condiviso la vostra luce con noi, per quanto breve sia stato". Da tempo si parla della maledizione di Glee visto che oltre a Cory Monteith sono morti anche i protagonisti Naya Rivera e Mark Salling, la prima affogando e il secondo suicidandosi. I fatti avvenuti hanno scosso tanto il pubblico tanto da ispirare la docuserie The Price of Glee.