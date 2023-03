12 serie tv che, secondo il pubblico, dovevano finire dopo la prima stagione

TVLine ha riportato un elenco di 12 serie tv che, secondo il pubblico, si sarebbero dovute fermare dopo la prima stagione per non perdere ciò che erano riuscite a creare.

Secondo il pubblico, ci sono alcune serie tv che si sarebbero dovute fermare dopo la loro prima stagione. Forse, qualche show, si sarebbe potuto spingere fino alla seconda, ma non oltre. Tra queste, secondo TVLine, ci sono Glee, Lost, The Following e tante altre.

Ancora una volta le serie tv tornano a dividere il pubblico. TVLine ha infatti riportato un elenco di 12 show che, secondo parte del pubblico, non avrebbero dovuto proseguire la loro corsa dopo la prima stagione. Trame, personaggi con i loro sviluppi, nuovi casting e l'addio di alcuni volti amati... Sono tanti i motivi che hanno spinto alcuni utenti a inserire queste serie tv tra quelle che sarebbero state perfette se si fossero fermate molto prima.

10 popolari serie tv che molti rifiutano di vedere (secondo Reddit)

"La prima stagione andava bene" scrive un utente in merito a Big Little Lies - Piccole grandi bugie. "Ha raccontato una storia completa. È finita alla grande. Non era necessaria una seconda stagione".

Anche The Following non avrebbe dovuto aver nuovi episodi dopo quelli della prima stagione poiché, secondo un fan, "il personaggio principale passa dall'essere un serial killer carismatico, tipo Hannibal Lecter nella prima stagione, a una figura ridicola, inefficace e insicura nella seconda stagione".

Glee, serie rimasta ancora oggi nel cuore di molti, è stata "perfetta nella prima stagione. La seconda andava bene" poi "non c'è più stata alcuna logica nelle trame".

Anche Homeland rientra nell'elenco di quelle serie tv che, se si fossero fermate alla prima stagione sarebbero state "quasi perfette. Invece hanno deciso di continuare e trasformarla nella storia d'amore più imbarazzante di tutti i tempi"

"Viola Davis ha brillato per tutta la durata della serie; la storia, non tanto", scrive un fan di Le regole del delitto perfetto.

Lost, invece, doveva essere "una miniserie racchiusa in una stagione invece del caos che hanno creato, così sarebbe stata perfetta".

Ecco dunque l'elenco delle serie tv che secondo molti lettori di TVLine si sarebbero dovute concludere dopo la prima stagione:

Secondo voi, dopo aver letto questo elenco, quali sono le serie tv che non sarebbero dovute andare oltre la prima stagione?