The Price of Glee: il trailer della docuserie sui protagonisti dello show di Ryan Murphy

Online è stato condiviso il trailer della docuserie The Price of Glee, un progetto in tre episodi che racconterà i retroscena dello show creato da Ryan Murphy.

The Price of Glee è la nuova docuserie in tre parti che debutterà sugli schermi di Investigation Discovery il 16 gennaio e il trailer affronta le tragedie che hanno colpito il cast dello show e il dietro le quinte del progetto ideato da Ryan Murphy.

Nel video si parla infatti delle tragiche morti di Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling, offrendo inoltre delle dichiarazioni molto dure nei confronti di come è stato gestito il fenomeno televisivo.

Glee è andata in onda per sei stagioni su Fox, a partire dal 2009, dando vita ad album, show di genere reality, tour di concerti dal vivo e molti altri progetti.

The Price of Glee porta alla luce il lato oscuro di quell'esperienza, in particolare dando voce a membri della famiglia di Cory, morto per overdose, di Naya che ha perso la vita affogando in un lago mentre stava trascorrendo una giornata in barca con il figlio, e di Mark, suicidatosi dopo essere stato accusato di possesso di materiale pedopornografico.

George Rivera, ad esempio, ha dichiarato che la fama può essere velenosa e nel trailer un intervistato sostiene che più la serie diventava importante più il loro mondo si restringeva.

Lo show creato da Murphy raccontava la storia degli studenti del liceo William McKinley. Nel cast c'erano anche Matthew Morrison, Jane Lynch, Jayma Mays, Dianna Agron, Chris Colfer, Jessalyn Gilsig, Kevin McHale, Amber Riley, Jenna Ushkowitz, Heather Morris, Darren Criss e Melissa Benoist.