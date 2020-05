Glee, ecco quali star potrebbero interpretare un ipotetico reboot al cinema

Quale potrebbe essere il cast ipotetico di un reboot cinematografico di Glee? Qualcuno si è divertito a sostituire le facce dei protagonisti della serie musical con alcuni degli attori più famosi del momento. Il gioco ha destato non poca curiosità anche in Ryan Murphy, creatore della serie, che ha condiviso la foto nei suoi account ufficiali di Twitter e Instagram.

Così ecco che Glee si rianima con un cast extra lusso con Saoirse Ronan nel ruolo di Rachel Berry e Timothée Chalamet in quello di Finn Hudson. Poi ci sono Brad Pitt nei panni di Will Schuester e Margot Robbie come Quinn Fabray, Florence Pugh, la compagna di cast di Ronan e Chalamet in Piccole donne dovrebbe essere la cheerleader Brittany Pierce insieme a Zendaya nella parte di Mercedes. Senza dimenticare poi Robert Pattinson e Emma Stone.

Di recente Ryan Murphy aveva condiviso sempre sui social un ideale reboot della serie con un post che ha acceso le discussioni in rete visto che sarebbe senza Finn ma con Rachel. Così scrive:

"Immagina che sia il 2009 e che abbia vissuto in un mondo in cui conoscevo Lea Michele, Ben Platt (in forza alla sua The Politician) e Beanie Feldstein (impegnata in American Crime Story), ecco il nuovo pilot: Lea e Ben combattono per il cuore e l'anima del Glee Club. Lui fa parte anche della squadra di calcio, ha dormito praticamente con tutta la scuola ed è il rubacuori del McKinley. Beanie è la loro amica comune ed improvvisamente si unisce le forze con Sue Sylvester, si unisce al Glee Club e diventa il solista principale e la stella spietata del club. Lea e Ben devono quindi unire le forze per detronizzarla". Tutto vero? O è solo un gioco di Murphy che si diverte a stuzzicare i fan? D'altronde non sarebbe la prima volta, visto che nei giorni scorsi ha anche parlato di un nuovo capitolo di Scream Queens. Staremo a vedere.