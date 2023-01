Glass Onion: tutti i momenti di Derol raccolti in un video Netflix

È inutile negarlo, Glass Onion - Knives Out sta ottenendo sempre più successo, specialmente dopo la sua uscita su Netflix. In questa nuova storia firmata Rian Johnson sfila un gruppo piuttosto eccentrico di personaggi, ognuno memorabile a modo suo. Poi c'è Derol, ora al centro di un nuovo video. La sua presenza nel film non passa mai inosservata, pur non avendo un ruolo specifico nella narrazione.

In onore di questo personaggio/non personaggio Netflix Italia ha recentemente pubblicato un video interamente dedicato a tutte le sue fuggevoli apparizioni in Glass Onion - Knives Out. Nessuno sa chi sia veramente e cosa faccia nella vita, eppure le sue battute sempre pronte colorano di leggerezza anche i momenti più concitati della pellicola.

"Il personaggio di Derol (Noah Segan) in Glass Onion - Knives Out ha un ruolo fondamentale: comparire dal nulla e dire letteralmente una battuta. In ogni caso è entrato di diritto nei nostri cuori, proprio come Benoit Blanc", si legge nella didascalia in accompagnamento al filmato.

Glass Onion: le star del film tentano di imitare l'accento di Daniel Craig in un video esilarante

E voi, cosa ne pensate di Derol?

Vi ricordiamo che Glass Onion è attualmente disponibile per la visione su Netflix, di cui occupa da settimane il primo posto della top ten.