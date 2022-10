Glass Onion, Rian Johnson è onorato per la presenza dei cameo di Angela Lansbury e Stephen Sondheim

Angela Lansbury e Stephen Sondheim hanno realizzato un cameo per Glass Onion - Knives Out e il regista Rian Johnson ha sottolineato l'onore di lavorare con le due icone.

Angela Lansbury è morta l'11 ottobre all'età di 96 anni, ma i fan potranno vederla di nuovo sul grande schermo grazie al cameo realizzato per Glass Onion - Knives Out.

Il regista Rian Johnson, presentando il film durante il London Film Festival, ha ora parlato di come ha coinvolto l'amata attrice nella nuova indagine del detective Benoit Blanc.

Rian Johnson, parlando alla stampa, ha infatti parlato della sua esperienza nel poter lavorare con due icone come Angela Lansbury e Stephen Sondheim, entrambi protagonisti di un'apparizione postuma in Glass Onion - Knives Out.

Il regista ha ammesso di essere rimasto sconvolto e onorato quando entrambi hanno accettato di essere coinvolti.

Johnson, intervistato da Deadline, ha dichiarato: "Sono stati così gentili e generosi. Abbiamo pensato, mio dio, uno di loro sarebbe mai disposto a farlo? Non pensavamo l'avrebbero fatto. Ed entrambi sono stati così cool".

Il filmmaker ha aggiunto: "Per quanto riguarda entrambi, oltre all'onore di averli nel film, personalmente semplicemente avere 10 minuti con ognuno di loro per dire loro cosa abbia significato il loro lavoro per me è stato qualcosa di realmente speciale".

Angela Lansbury è morta, la star della serie La signora in giallo aveva 96 anni

Angela Lansbury ha girato il suo cameo nella propria casa e ha accettato di apparire proprio grazie alla brevità del suo impegno e per la possibilità di non doversi spostare dalla propria residenza. Attualmente sembra che quella in Glass Onion sarà l'ultima apparizione della memorabile star della serie La signora in giallo.

Nel film, in arrivo il 23 dicembre su Netflix, si mostra cosa accade quando un miliardario in campo tecnologico, Miles Bron (Edward Norton), invita alcuni dei suoi conoscenti e persone di cui è amico sulla sua isola privata in Grecia, ben presto diventa chiaro che in paradiso non è tutto perfetto. Quando e qualcuno verrà ucciso, chi c'è di meglio rispetto a Blanc per cercare la verità?

Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.