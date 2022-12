Glass Onion: Rian Johnson smentisce che Miles Bron sia ispirato a Elon Musk

La visione di Glass Onion: Knives Out ha portato numerosi spettatori alla convinzione che uno dei personaggi sia ispirato a Elon Musk e ora Rian Johnson ha voluto fare chiarezza.

Il regista e sceneggiatore, intervistato da Wired, ha ammesso che capisce perché si possa pensare che il film abbia dei punti in comune con la realtà.

Rian Johnson, parlando di Glass Onion - Knives Out, ha ammesso che il paragone tra Miles Bron, interpretato da Edward Norton, ed Elon Musk è una situazione "davvero bizzarra".

Il filmmaker ha ironizzato sulla questione dichiarando che spera non sia stato "qualche dipartimento di marketing segreto di Netflix" ad aver finanziato l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk.

Johnson ha però poi aggiunto: "Ci sono molte cose in generale su quella specie di miliardario in campo tecnologico che sono finite direttamente in Glass Onion. Ma, ovviamente, ha quasi una strana rilevanza in questo esatto momento. Un mio amico mi ha detto 'Sembra sia stato scritto questo pomeriggio'. Ed è semplicemente una coincidenza orribile, davvero orribile, sapete?".

Rian ha ribadito che ha scritto la sceneggiatura del film nel 2020, molto prima che Musk venisse coinvolto nella gestione di Twitter. Il personaggio affidato a Edward Norton era stato ideato per rappresentare un archetipo molto conosciuto nel mondo moderno, non per rappresentare qualcuno in particolare. Il filmmaker ha sottolineato: "L'intento era di riflettere in modo accurato cosa voleva dire avere la nostra testa nel mezzo della sfera culturale negli ultimi sei anni. Si tratta di una situazione piuttosto da incubo, una realtà in stile Fellini sopra le righe attualmente".