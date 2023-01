Glass Onion, Rian Johnson: "Ho commesso un errore nel creare il personaggio di Benoit Blanc"

Benoit Blanc di Daniel Craig, il detective gentiluomo dello sceneggiatore/regista Rian Johnson, continua a conquistare nuovi fan anche a gennaio 2023, dopo l'uscita di di Glass Onion - Knives Out, grazie alle sue bizzarre ed esilaranti avventure.

Ma durante il tour promozionale del sequel, Johnson ha ammesso di aver inizialmente compiuto un passo falso nel bel mezzo del processo creativo che lo ha portato a dare vita al suo iconico investigatore: "Ho scritto quella parte al buio, non avevo nessun attore in mente."

"Fondamentalmente, quando ho iniziato a scrivere il personaggio di Benoit Blanc, mi sono incasinato perché ho iniziato a pensare che volevo creare un Poirot o uno Sherlock Holmes, quindi ho iniziato ad attribuirgli tutte queste stranezze, ed è diventato semplicemente ridicolo. In seguito ho deciso che non avrei cercato di creare un personaggio che andasse al di là delle sue azioni", ha spiegato il regista.

"Ricordo soltanto una caratteristica ben precisa che aveva sin dall'inizio, un leggero accento del sud. Ho deciso che quando avrei trovato la persona giusta per la parte, allora avrei lavorato con quell'attore per definire gli altri aspetti del personaggio. Daniel ha interpretato il ruolo alla perfezione, portandolo immediatamente in vita. Non c'è stato bisogno di nessuna benda sull'occhio, grazie a Dio", ha concluso Rian Johnson.