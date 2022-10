Glass Onion - Knives Out verrà distribuito nelle sale prima del debutto in streaming

Netflix ha annunciato che il film Glass Onion - Knives Out sarà distribuito nelle sale prima di debuttare a dicembre in streaming.

Glass Onion, il sequel di Cena con delitto, verrà distribuito nei cinema un mese prima del debutto in streaming su Netflix: dal 23 al 29 novembre.

Il nuovo film con star Daniel Craig nel ruolo di un detective ha debuttato in anteprima mondiale al Festival di Toronto ottenendo un'accoglienza molto positiva.

Glass Onion - Knives Out: un'immagine del film

Il lungometraggio Glass Onion - Knives Out arriverà in circa 600 sale americane, debuttando sugli schermi delle catene AMC, Regal e Cinemark. Tra i paesi in cui gli spettatori potranno vedere il sequel sul grande schermo c'è anche l'Italia.

Il regista Rian Johnson ha dichiarato: "Sono entusiasta del fatto che Netflix abbia collaborato con AMC, Regal e Cinemark per portare Glass Onion nei cinema per questa unica anteprima. Questi film sono fatti per elettrizzare gli spettatori e non vedo l'ora di sentire l'energia degli spettatori mentre vedono Glass Onion. Tra questa e l'uscita su Netflix a dicembre, sono eccitato che gli spettatori di tutto il mondo potranno apprezzare il film".

Nel film si mostra cosa accade quando un miliardario in campo tecnologico, Miles Bron (Edward Norton), invita alcuni dei suoi conoscenti e persone di cui è amico sulla sua isola privata in Grecia, ben presto diventa chiaro che in paradiso non è tutto perfetto. Quando e qualcuno verrà ucciso, chi c'è di meglio rispetto a Blanc per cercare la verità?

Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.