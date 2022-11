Glass Onion - Knives Out: Daniel Craig nel trailer ufficiale del sequel di Cena con delitto (VIDEO)

Glass Onion - Knives Out, al cinema dal 23 novembre, si presenta finalmente con un trailer in italiano appena pubblicato da Netflix Italia.

È ora disponibile il trailer ufficiale di Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson del 2018, in cui il detective Benoit Blanc si dovrà recare in Grecia per indagare su un mistero affascinante con protagonisti dei personaggi piuttosto peculiari.

Il film, che può contare su un cast d'eccezione con Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, arriva al cinema per una sola settimana dal 23 novembre, e su Netflix dal 23 dicembre.

Glass Onion: Knives Out, Edward Norton e Dave Bautista in una foto del film

Come si vede nel breve filmato diffuso dal gigante dello streaming, questa volta sia l'ambientazione che i protagonisti sono estremamente diversi da quelli del film originale: come riporta anche la logline ufficiale della pellicola "il famoso detective si reca in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici".

A proposito dell'uscita nelle sale di Glass Onion - Knives Out il regista Rian Johnson ha dichiarato: "Sono entusiasta del fatto che Netflix abbia collaborato con AMC, Regal e Cinemark per portare Glass Onion nei cinema per questa unica anteprima. Questi film sono fatti per elettrizzare gli spettatori e non vedo l'ora di sentire l'energia degli spettatori mentre vedono Glass Onion. Tra questa e l'uscita su Netflix a dicembre, sono eccitato che gli spettatori di tutto il mondo potranno apprezzare il film".