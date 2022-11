Glass Onion, Daniel Graig non ha seguito un'indicazione chiave di Rian Johnson per i film di Knives Out

Mentre Glass Onion - Knives Out ha già fatto il suo debutto sul grande schermo, la star del film Daniel Craig è ancora in giro per il mondo a promuovere la pellicola, e in una delle ultime interviste ha rivelato un'indicazione di Rian Johnson da lui platealmente ignorata durante la realizzazione del sequel.

Ospite al Graham Norton Show, Daniel Craig ha confessato di non aver sempre seguito alla lettera la sceneggiatura scritta da Rian Johnson, anche regista e produttore del franchise, nonché suo ideatore.

"Un sacco di persone menzionano l'accento di Benoit Blanc, ma è sempre stato parte del personaggio? Era un'idea presente già nel copione originale?" chiede incuriosito Norton dopo aver mostrato una clip da Glass Onion.

"Oh, sì, c'era nella sceneggiatura... C'era questa nota di regia che diceva 'Benoit Blanc con un leggero accento del sud', che ho ovviamente platealmente ignorato e sono andato avanti a modo mio" rivela l'attore, facendo riferimento, ovviamente, al forte accento meridionale del suo personaggio" ha risposto Craig.

"Ma è qualcosa di importante, no? Cioè, nella tua testa cosa hai pensato in quel momento, lo hai letto e hai detto 'Ok, lo farò' e poi hai cambiato idea all'ultimo" indaga ancora il conduttore.

"Beh, ho chiesto a Rian 'Ma sei sicuro di questa cosa?' e lui 'Sì certo' e io 'Ooook. Ma io ho un po' di difficoltà con gli accenti, non riesco a fare 'accendi e spegni' o riprodurle così facilmente. Per cui ho dovuto proprio metterci, mi son scritto tutto, anche sul piano musicale come doveva venire, e poi una volta che inizio, è così, non posso smettere a comando" ha poi ribattuto Craig.

E dire che in passato se lo era persino dimenticato come fare quel particolare accento, prima di riprendere il ruolo per il sequel...

Glass Onion - Knives Out è attualmente al cinema, mentre lo troverete su Netflix a partire dal 23 dicembre 2022.