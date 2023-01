Glass Onion, che ne pensa il regista Rian Johnson di un Holiday Special di Knives Out?

Considerato il successo di Glass Onion e Cena con Delitto, un Holiday Special di Knives Out non sarebbe mica male... Ma cosa ne pensa Rian Johnson?

Glass Onion è da poco arrivato su Netflix, e il secondo film del franchise ideato da Rian Johnson, Knives Out, ha già fatto registrare grandi numeri in termini di ascolto e gradimento. A quando, quindi, un Holiday Special?

L'idea di un'ulteriore produzione che sfrutti il brand diventato ormai garanzia di intrattenimento è stata suggerita al regista, produttore e sceneggiatore della saga, Rian Johnson, tramite Twitter, e la sua reazione è stata... Beh, diciamo che non ha ignorato il tweet.

"Che ne dici di un Holiday Special?" ha scritto in un messaggio l'autrice Kelly Knox, ricevendo un "OH M***A" come risposta da Johnson, come segnala anche Comicbook. Che dite, possiamo prenderlo per un "Ora inizio a pensarci"?

Knives Out 3: i fan vorrebbero nel cast Andrew Garfield

Un terzo capitolo di Knives Out sarebbe già in sviluppo, ma gli Holiday Special stanno andando alla grande di recente (pensate a quelli Marvel), e non sarebbe affatto una cattiva idea realizzarne uno ambientato nel mondo di cui è protagonista il Detective Benoit Blanc di Daniel Craig. Staremo a vedere, però, se accadrà davvero.