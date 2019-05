Da Glass a Dragon Trainer 3: ecco il maggio di Rakuten TV!

Rakuten TV presenta a maggio una selezione streaming degli ultimi acclamati successi di Hollywood nella migliore qualità audio-video, da Glass a Dragon Trainer 3, senza dimenticare La Casa di Jack e L'esorcismo di Hannah Grace, con molti titoli in 4K.

Tra le novità in arrivo nel formato 4K HDR Maria Regina di Scozia con Margot Robbie nei panni della turbolenta e carismatica Maria Stuarda. Il film ha ottenuto 2 candidature agli Oscar e ai BAFTA; L'esorcismo di Hannah Grace, horror demoniaco incentrato su uno scioccante esorcismo; Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, ultimo capitolo dell'amata trilogia dove i due protagonisti scopriranno finalmente i loro veri destini. Infine Il corriere - The Mule, ultimo struggente film del Premio Oscar Clint Eastwood che conferma ancora una volta la ricchezza e il carattere del suo cinema. Il film racconta la vera storia di Leo Sharp, un novantenne che divenne un corriere della droga per il cartello messicano.

Glass: un poster italiano del film

Tra le ultime uscite disponibili da maggio sulla piattaforma, Glass il thriller fantascientifico di M. Night Shyamalan, sequel di due thriller già diretti dallo stesso regista, Unbreakable - il predestinato e Split con un cast d'eccezione: da Bruce Willis a Samuel L. Jackson e James McAvoy. Sulla scia del genere con risvolti horror La casa di Jack, ultimo film diretto dal genio di Lars von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman. Ambientato nell'America degli anni '70, segue l'astuto Jack (Matt Dillon) dissociato serial killer. Le emozioni continuano con L'uomo dal cuore di ferro - ritratto inedito di Reinhard Heydrich (Jason Clarke), uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista, tra i suoi pseudonimi Il Boia e Il Genio del Male di Himmler. Il film racconta la storia della sua inarrestabile ascesa fino alla sua fine. Per chi ama i biopic politici, The Front Runner: Il vizio del potere di Jason Reitman, storia vera della sfortunata vicenda del candidato democratico Gary Hart (Hugh Jackman) che nel 1988 fu costretto ad abbandonare la corsa alle elezioni presidenziali a causa di una relazione illecita con Donna Rice.

Il Primo Re: Alessandro Borghi in una scena del film

Questo mese spicca su Rakuten TV il miglior cinema italiano. Da Se son rose, ultimo film di Leonardo Pieraccioni con Michela Andreozzi, Caterina Murino e Claudia Pandolfi alla prese con un eterno Peter Pan a Il vizio della speranza, vincitore del Premio del Pubblico come Miglior Film alla Festa del Cinema di Roma 2018 e premiato anche ai David di Donatello 2019 per la Migliore attrice non protagonista. E ancora Il Primo Re, ambizioso progetto di Matteo Rovere, brutale e spettacolare con Alessandro Borghi. Il film racconta il mito di Romolo e Remo e della fondazione di Roma. Per finire Compromessi Sposi, originale commedia di Francesco Miccichè con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono e Rosita Celentano.

Tra le promozioni di questo mese, da non perdere i migliori titoli dell'universo Marvel (Black Panther, Iron Man, Captain America, The Avengers) ad un prezzo speciale in occasione dell'uscita al cinema di Avengers: Endgame, quarto capitolo della fortunata saga iniziata nel 2012 con Gwyneth Paltrow e Robert Downey Junior.