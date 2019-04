Glass: la sequenza d'apertura originale era molto più rilassante

Glass: una foto dei protagonisti del film

M. Night Shyamalan ha svelato la sequenza d'apertura originale di Glass nella versione home video del film, rivelando un'atmosfera più rilassata del previsto. L'ultimo capitolo della trilogia inaugurata da Unbreakable - Il predestinato e proseguita nel 2016 Split approda anche in home video rivelando qualche intrigante sorpresa.

Entertainment Weekly ha pubblicato la sequenza d'apertura alternativa che vede alcuni operai appollaiati su scalei intenti a installare delle telecamere di sorveglianza sulle pareti di un edificio che si rivelerà essere la principale location del film. M. Night Shyamalan ha spiegato la ragione di questa sequenza:

"Strutturalmente quello che volevo fare era comunicare al pubblico che tutto il film si svolge in un'unica location... La mia idea originale si basava su questa premessa: l'intero film si svolge in un posto e noi stiamo entrando al suo interno. Così volevo aprire il film in questo posto misterioso mostrando queste stanze di cui non conosciamo la destinazione d'uso".

La scena in questione, che potete vedere nel video sopra, creava una certa atmosfera per introdurre il pubblico nel mondo di Glass, ma poi è stato deciso che non era necessaria per il film ed è stata tagliata. Ecco la ragione di questa eliminazione:

"Alla fine non è finita nel film perché c'erano troppi. Ho anticipato la scena di Patricia all'inizio, ho aperto con lei e mi sono subito ricollegato al finale di Split".

Invece si aprire Glass sull'ignoto, Shyamalan ha scelto qualcosa di familiare riagganciandosi alla storia di Patricia, una delle identità di Horde. Il regista ha, inoltre, rivelato che il primo montaggio di Glass durava tre ore e 20 minuti perciò ha dovuto usare le forbici per arrivare alle più accettabili 2 ore e 9 minuti Glass ha incassato 246 milioni di dollari nel mondo, potete leggere la nostra opinione nella recensione di Glass.

