Glamorous, su Netflix in streaming da oggi

Glamorous è la nuova serie Netflix che può contare della presenza nel cast di Kim Cattrall: la prima stagione è disponibile in streaming a partire da oggi 22 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La prima stagione di Glamorous è composta da dieci episodi e racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny), un giovane queer che ottiene un lavoro per la leggendaria CEO Madolyn Addison (Kim Cattrall). La linea di cosmetici della donna, Glamorous Cosmetics, è in crisi e l'imprenditrice è convinta che qualcuno la stia sabotando, decidendo quindi di assumere Marco per indagare, scoprendo quello che accade alle sue spalle, quello che le viene nascosto o rubato.

Locandina di Glamorous

In cambio insegnerà a Marco tutto quello che sa sul lavoro, anche se non tutto, come nella vita, è glitter e glamour. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer. Nel cast della serie, creata da Jordon Nardino, ci sono anche Zane Phillips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris e Graham Parkhurst. Tra le guest star spazio poi a Serena Tea, Adrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Diana Maria Riva, Joel Kim Booster, Lisa Gilroy, Mark Deklin, Matt Rogers, Monét XChange, Nicole Power e Ricardo Chavira.

