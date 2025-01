Il Gladiatore 2: Ridley Scott svela la scena che rimpiange di aver tagliato

Il sequel del kolossal poteva essere ancora più lungo di come è arrivato in sala, stando a quanto rivelato dal regista

Nonostante il numero impressionante di sequenze di impatto, Ridley Scott ha rivelato che c'è una scena in particolare che rimpiange di aver tagliato da Il Gladiatore 2.

L'epopea storica ha continuato la storia de Il Gladiatore del 2000, anni dopo la morte di Massimo, concentrandosi principalmente su suo figlio, Lucio. Paul Mescal ha guidato il cast, che vedeva presenti anche Pedro Pascal, Denzel Washington, Fred Hechinger e Joseph Quinn.

Il Gladiatore 2 ha ricevuto recensioni discrete e un buon risultato al botteghino. Ad oggi, ha incassato oltre 458 milioni di dollari, posizionandosi al n. 11 dei film che hanno incassato di più nel 2024 al box-office mondiale.

Il Gladiatore 2: Ridley Scott e Paul Mescal sul set

La scena tagliata da Il Gladiatore 2 nel dettaglio

Parlando con GQ, il regista ha spiegato che la scena avrebbe comportato un'accesa discussione tra Geta e Caracalla su "chi fosse stato concepito per primo". Colui che era stato concepito per primo sarebbe stato "più imperatore dell'altro", secondo quanto pensava la coppia di reggenti.

Il Gladiatore 2 supera Indiana Jones e Top Gun e diventa uno dei maggiori incassi di sempre per Paramount

La scena sarebbe stata una "conversazione dettagliata sul come". Nonostante Scott abbia apprezzato alcuni dialoghi della potenziale scena, questa è stata scartata. Su queste pagine potete recuperare facilmente la nostra recensione de Il Gladiatore 2.

"Avevamo una scena che mi pento di non aver girato. Era piuttosto divertente, perché litigavano continuamente su chi fosse stato concepito per primo. Perché chi è stato concepito per primo è più imperatore dell'altro. Quindi c'è stata una conversazione dettagliata sul come. Lui diceva: 'Beh, se sono uscito per ultimo, sono stato concepito per primo'. Pensateci".