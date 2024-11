Il Gladiatore 2, Ridley Scott nega il taglio del bacio gay: "Non era mai stato previsto"

Come molti di voi avranno letto, Denzel Washington aveva dichiarato che il suo bacio omosessuale ne Il Gladiatore 2 era stato tagliato dal film perché le autorità competenti si sono "impicciate", ma, secondo il regista Ridley Scott, il bacio potrebbe non essere mai avvenuto.

"No, è una stronzata", ha dichiarato detto Scott lunedì sera durante la premiere del sequel svoltasi a Hollywood. Il regista ha poi aggiunto: "Non l'hanno mai fatto. Hanno recitato il momento, ma non è successo".

Washington, nel frattempo, ha affermato che si è trattato semplicemente di un "bacetto" sulle labbra. "È davvero un gran casino", ha aggiunto Washington sempre alla premiere. "La stanno ingigantendo più del dovuto. L'ho baciato sulle mani, gli ho dato un bacetto e l'ho ucciso".

Nel corso di una recente intervista con Gaytey, Washington aveva rivelato il taglio della scena del bacio: "Ho baciato un uomo nel film, ma l'hanno tolto, l'hanno tagliato, credo che si siano spaventati. Ho baciato un uomo sulle labbra e credo che non fossero ancora pronti per questo. L'ho ucciso circa cinque minuti dopo. È il Gladiatore. È il bacio della morte".

La sceneggiatura del sequel di Scott menziona effettivamente che il personaggio di Washington, Macrinus, ha avuto relazioni con altri uomini in passato. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de Il Gladiatore 2.

Ai Governors Awards di Los Angeles, domenica sera, Connie Nielsen - che ha ripreso il ruolo di Lucilla nel sequel - ha condiviso i suoi pensieri sulla scena del bacio omosessuale di Washington, che è stata tagliata: "Neanche la mia scena di lutto è stata inserita nel film", ha commentato la Nielsen. "Non è omofobia. È solo che non c'era spazio per lasciarla". Il produttore Michael Pruss ha aggiunto: "Sono state girate tante cose che non sono state inserite nel film. Davvero, non significa niente".