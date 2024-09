Il gladiatore 2: nel nuovo trailer persino scimmie e leoni in CGI per l'epopea di Ridley Scott

Il gladiatore 2 ci trascina nell'arena con un nuovo spettacolare trailer in cui emerge la potenza visiva del sequel firmato da Ridley Scott.

In un profluvio di scene che si preannunciano epiche, vediamo rinoceronti, scimmie e leoni portati in vita grazie alla computer grafica mentre scorrono le immagini che ritraggono dapprima il personaggio di Pedro Pascal e la sua lotta per gli interessi di Roma e in seguito mette al centro il suo vero protagonista, il Lucio Vero di Paul Mescal. Proprio in riferimento a quest'ultimo, il filmato conferma che il suo personaggio è effettivamente figlio del Massimo interpretato da Russell Crowe nell'originale.

Con un budget dichiarato di 300 milioni di dollari, l'epopea di Ridley Scott ambientata nell'Antica Roma ripropone i conflitti per il potere, gli intrighi e le vendette anticipati nell'originale Il Gladiatore, che ha fruttato al protagonista Russell Crowe l'Oscar come miglior attore.

Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo Decimo Meridio (Crowe, per l'appunto) per mano di suo zio, Lucio (Paul Mescal) è costretto ad entrare nel Colosseo dopo che la sua dimora è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora guidano Roma con il pugno di ferro. roso dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, mentre il futuro dell'Impero è in gioco, Lucius deve ripensare al suo passato per trovare la forza e l'onore necessari per restituire la gloria di Roma al suo popolo.

Il gladiatore 2, Denzel Washington: "Ridicolosamente grandioso. Paul Mescal e Pedro Pascal immensi"

Cosa ci aspetta nel sequel

Diretto da Ridley Scott e in arrivo nei cinema a novembre, Il Gladiatore 2 vede nel cast Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz e Derek Jacobi, con Connie Nielsen di nuovo nei panni di Lucilla, madre di Lucius, e Denzel Washington in quelli di un personaggio nuovi di zecca, Macrinus, un ex schiavo di origine nordafricana trasformatosi in commerciante di armi che addestra il personaggio di Paul Mescal, Lucius Verus, per combattere nel Colosseo.

Parlando con Variety, Denzel Washington ha sottolineato lo sforzo immenso di Ridley Scott per realizzare un seguito all'altezza, definendolo ridicolosamente grandioso, e lodando le performance suoi co-protagonisti, Paul Mescal e Pedro Pascal.