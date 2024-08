Il Gladiatore 2, confermato il rating: nel Colosseo scorreranno fiumi di sangue

Ridley Scott tornerà nell'Antica Roma questa stagione natalizia con il debutto sul grande schermo de Il Gladiatore II.

Attesissimo sequel del Gladiatore, vincitore del Premio Oscar come miglior film, il nuovo film si propone di essere epico, intenso e violento come il suo predecessore. Dopo aver visto il trailer, nessuno si sorprenderà nell'apprendere che Il Gladiatore II sarà vietato ai minori, proprio come lo fu il primo film quasi 25 anni fa.

Questa settimana, la MPAA ha confermato che Il Gladiatore II sarà classificato Rated R quando arriverà nelle sale alla fine dell'anno. Il film è stato classificato in questo modo per "forte violenza sanguinosa".

Il sequel si ricollega in modo profondo all'originale, in quanto seguirà una versione più vecchia di Lucius, il figlio di Lucilla che era presente nel primo film. Paul Mescal interpreta il protagonista del film, prendendo il posto di Russell Crowe, che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione di Massimo nel 2000.

Il Gladiatore 2, Paul Mescal su Pedro Pascal e le scene di combattimento: "C'è una bestia dentro di lui"

Oltre a Mescal, nel cast troveremo da Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Denzel Washington - che ha recentemente dichiarato l'intenzione di ritirarsi - May Calamawy, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah e Matt Lucas. Scott ha diretto il film da una sceneggiatura di David Scarpa.

Nel corso di una recente intervista a Empire, Scott si è lanciato in un'affermazione audace: "È il miglior film che abbia mai fatto". Anche se ammette di aver fatto molte altri grandi pellicole: "È uno dei miei migliori, e ne ho fatte di cose buone". Il film è costato ben più di 300 milioni di dollari e l'arrivo del primo trailer ha suscitato forti polemiche per l'utilizzo di una canzone hip hop al suo interno.