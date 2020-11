Giuseppe Conte in Love Actually: nel video deepfake svela il nuovo DPCM

Un nuovo video deepfake fa diventare Giuseppe Conte il protagonista di Love Actually per annunciare il nuovo DPCM.

Il filmato dall'atmosfera natalizia è stato realizzato da Amarcord Produzioni e sta ottenendo una grande accoglienza online.

Love Lockdown, questo il titolo del nuovo filmato, mette il Presidente del Consiglio al posto del personaggio interpretato da Andrew Lincoln in Love Actually - L'amore davvero.

Giuseppe Conte viene quindi mostrato mentre suona il campanello e mostra alla giovane interpretata da Keira Knightley i consigli per affrontare al meglio il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ecco quindi i consigli legati al lievito per i panettoni, la rassicurazione che la ceretta non serva e che si possa rimanere in pigiama tutto il giorno. Nel video Conte consiglia poi di accettare i capelli bianchi e spiega come affrontare il tempo durante il lockdown se si è single e in coppia. Non può infine mancare un riferimento alle canzoni intonate dal balcone e un augurio "Buon lockdown!".

Il video, in poche ore, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni ed è stato condiviso centinaia di volte, tra commenti divertiti e un po' malinconici per la situazione che sta affrontando l'Italia.