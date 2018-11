Addio a Giuliana Calandra: è morta l'attrice di Profondo Rosso

Ci lascia Giuliana Calandra: l'attrice celebre per una delle sequenze più inquietanti di Profondo Rosso è morta ieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Calandra aveva 82 anni e i suoi fratelli Giovanni e Carlo, insieme al figlio Tomaso Radaelli, ne hanno annunciato la scomparsa. I funerali si terranno domani, 27 novembre, nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Nata a Moncalieri, vicino Torino, Calandra inizia giovanissima a muovere i primi passi sul palcoscenico, entrando a far parte della compagnia teatrale di Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi e verso la fine degli anni '50 si impone come attrice di prosa in televisione. Dopo l'era degli sceneggiati - tra cui ricordiamo Anna Karenina e Napoleone a Sant'Elena - e quella delle trasposizioni televisive delle opere di Eduardo De Filippo, l'attrice manterrà un rapporto stretto con il piccolo schermo anche negli anni '80, partecipando a tante fiction e telefilm di successo, tra cui ricordiamo Professione vacanze, Non se ne vogliono andare e Commesse.

Alla carriera teatrale e televisiva, Calandra affianca quella cinematografica, con i primi ruoli nei film di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Bernardo Bertolucci e Sergio Leone, ma il suo vero debutto sul grande schermo è quello con Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller con la quale tornerà a collaborare per Tutto a posto e niente in ordine.

In Profondo Rosso di Dario Argento ha un ruolo secondario, quello della scrittrice Amanda Righetti, ma la sua scena ad altissima tensione, tra bambole impiccate al soffitto e uccelli trafitti da spilli, è ricordata come una delle più inquietanti in quello che è uno dei migliori film horror di sempre.

Leggi anche: Dario Argento: da Profondo Rosso a Opera, dieci scene per dieci film da incubo

Tra gli altri film interpretati da Calandra ricordiamo Caro Michele di Monicelli e L'ultima donna di Ferreri, ma anche Squadra Antifurto di Bruno Corbucci e tante altre commedie cult, tra cui L'allenatore nel pallone (per il quale recitò anche nel sequel, accanto a Lino Banfi), In viaggio con papà - con il duo Sordi e Verdone - Rimini Rimini e A tu per tu. L'attrice era stata sposata con il produttore teatrale Antonio Radaelli, scomparso nel 2007.