Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola, su Netflix in streaming da oggi

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola, la commedia diretta da Amy Poehler, sbarca su Netflix in streaming da oggi 3 marzo 2021!

La sedicenne Vivian pubblica una rivista clandestina chiamata Moxie per esporre il comportamento discutibile dei compagni di classe. La protagonista crea inavvertitamente una rivoluzione, che è stata in parte ispirata da sua madre e le conseguenze saranno più che inaspettate. Amy Poehler è uno dei volti comedy più noti d'America, anche grazie al suo ruolo cult di Leslie Knope nella serie tv Parks and Recreation. Questo è solo il secondo film diretto dall'attrice, in entrambi i casi si tratta di titoli Netflix.

Girl power - La rivoluzione comincia a scuola: una foto

L'altro, Wine Country, arrivato sul gigante streaming nel 2019, è stato piuttosto apprezzato dalla critica d'oltreoceano, totalizzando un 74% di recensioni positive su RottenTomatoes, dove il film è stato definito piuttosto divertente. Le riprese della pellicola sono iniziate nel marzo del 2018 per concludersi a giugno ed è la prima esperienza dietro la macchina da presa per la Poehler, candidata a quasi Emmy Awards tra recitazione e sceneggiatura.

