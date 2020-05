Girl Power: la maratona South Park arriva stasera su Comedy Central

Appuntamento imperdibile per tutti i fan del cartoon più irriverente della tv: oggi alle 23.30 su Comedy Central va in onda Girl Power, la Maratona South Park!

Appena si pensa a South Park vengono immediatamente in mente i nomi di Stan, Kyle, Kenny e Cartman. Ma i quattro bimbi più cinici e sfacciati della tv non sono gli unici personaggi della serie animata che ha fatto il suo debutto in America il 13 agosto 1997 su Comedy Central e successivamente per la prima volta in Italia negli anni 2000. Per questo Comedy Central ha deciso di dedicare una super maratona ai volti femminili più iconici di South Park, in grado di portare scompiglio e di mettere K.O. il patriarcato.

Una scena dell'episodio Breast Cancer Show Ever di South Park

Le protagoniste indiscusse di questa originale maratona tutta al femminile saranno Heidi, nata come personaggio secondario ma che via via nelle stagioni ha acquisito un ruolo sempre più importante tanto da diventare la fidanzata di Cartman, Wendy, la bimbetta dai lunghi capelli neri, cappellino fucsia e nota a tutto il pubblico come la gelosissima fidanzatina storica di Stan e, infine, Donna Forte, la vicepreside della scuola elementare di South Park. Nel corso delle stagioni South Park ha preso di mira davvero tutti e non si è mai tirato indietro dal toccare i nervi più scoperti dell'attualità e della cultura, in una particolarissima crociata contro il politicamente corretto e i vari tabù che caratterizzano la conversazione pubblica. Sono più di 300 le guest star citate all'interno della serie e alcuni vip sono molto affezionati a South Park.

South Park censurato in Cina, i creatori rispondono: "Anche noi non amiamo libertà e democrazia"

Dal terrorismo islamico all'Aids, dalle polemiche su alcune religioni - soprattutto Scientology e i mormoni - alla derisione di certi stereotipi dello showbiz americano: memorabili le parodie di personaggi come Michael Jackson, Paris Hilton, Britney Spears o Donald Trump. George Clooney ha chiesto talmente tante volte di poter ricoprire un ruolo nella serie che la produzione gli ha assegnato il personaggio di Sparky, cane gay di Sten.