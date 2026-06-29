Giovanni di Temptation Island torna a vendere brioche per strada dopo le accuse di Sabrina

Le registrazioni di Temptation Island si sono concluse e i protagonisti del reality hanno ripreso la loro quotidianità. Tra loro c'è anche Giovanni Grazioso, che nelle ultime ore è stato immortalato mentre vende brioche con il suo carrettino per le strade di Catania. I filmati condivisi sui social hanno attirato l'attenzione degli utenti soprattutto perché arrivano dopo le dure critiche che Sabrina Soussi aveva rivolto al suo lavoro durante la permanenza nel villaggio.

Su TikTok, in particolare su una pagina fan dedicata a Giovanni Grazioso, sono stati pubblicati diversi video che mostrano il giovane nuovamente impegnato nella suo mestiere di venditore ambulante di brioche a Catania. Dopo la fine delle registrazioni del reality di Canale 5, il siciliano è tornato alla sua routine senza rilasciare dichiarazioni sull'esperienza vissuta nel programma.

Il motivo del suo silenzio è legato ai vincoli di riservatezza imposti ai partecipanti fino alla messa in onda delle puntate. Per questo Giovanni ha evitato qualsiasi commento sul percorso affrontato insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. Nei filmati, però, appare sorridente e disponibile con chi lo riconosce per strada, fermandosi a scattare selfie e a salutare i curiosi.

Giovanni col suo carretto di venditore ambulante

Le critiche di Sabrina al lavoro di Giovanni

Il ritorno di Giovanni alla sua professione ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulle dichiarazioni rilasciate da Sabrina nel corso della prima puntata di Temptation Island. Durante il soggiorno nel villaggio, Sabrina aveva espresso un giudizio molto severo sull'attività del fidanzato, sostenendo che quella del venditore ambulante di brioche non fosse un'occupazione in grado di garantirgli un futuro stabile. Secondo il suo racconto, Giovanni avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente nella ricerca di un lavoro più sicuro e duraturo.

Sabrina, inoltre aveva confessato di aver tradito il compagno, spiegando che quella che inizialmente aveva descritto come una semplice distrazione si era poi trasformata in un rapporto intimo con un altro uomo, del quale non ha mai rivelato l'identità. Dalle anticipazioni della seconda puntata sappiamo che Giovanni ha chiesto il falò di confronto anticipato. Per scoprire quale sarà il destino della coppia, però, il pubblico dovrà attendere la messa in onda del confronto finale.