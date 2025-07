Giovanna d'Arco, primi dettagli sul biopic di Baz Luhrmann: estasi religiosa, dramma politico e intimità

In quello che potrebbe sembrare uno degli abbinamenti creativi più insoliti degli ultimi tempi, Baz Luhrmann sta collaborando con l'autore di Schindler's List Tom Keneally per riportare sullo schermo la storia di Giovanna d'Arco. La produzione è affidata alla Warner Bros.

Il progetto era già stato annunciato in precedenza, ma il coinvolgimento di Keneally non era stato riportato dai media all'epoca. Il film si baserà sul romanzo di Keneally pubblicato nel 1974, Blood Red, Sister Rose, una narrazione profondamente intima degli ultimi anni della santa francese.

Luhrmann, il cui ultimo lavoro è stato l'esuberante biopic Elvis, ha co-scritto la sceneggiatura con la drammaturga britannica Ava Pickett, il cui lavoro sonda in modo simile il potere, il femminismo e la creazione di miti storici.

Sarà un film fedele allo spirito visionario di Baz Luhrmann

Giovanna D'Arco: Milla Jovovich in una scena

La loro interpretazione di Giovanna d'Arco non sarà un biopic classico. C'è da aspettarsi un'immersione onirica nella psiche fratturata di Giovanna, una miscela di estasi religiosa, dramma politico e intimità. Se il lavoro passato di Luhrmann è indicativo di quello che verrà - citiamo film come Moulin Rouge o Il grande Gatsby - di certo non dobbiamo aspettarci una narrazione simile al classico per eccellenza, La Passione di Giovanna d'Arco di Dreyer.

Il regista Baz Luhrmann a Los Angeles per presentare i blu-ray di Romeo + Giulietta e Moulin Rouge

Il film segnerà la prima volta che Keneally affida una delle sue opere principali a un regista da quando Steven Spielberg ha trasformato il suo Schindler's List nel film vincitore di sette Oscar più di tre decenni fa. Secondo quanto riferito, Luhrmann si è immerso nella cultura del XV secolo, arrivando persino a provare armature d'epoca come parte del suo processo di ricerca. Catherine Martin, collaboratrice di lunga data di Luhrmann per la produzione e i costumi (nonché moglie), sarà nuovamente coinvolta.

Le speculazioni sul cast sono già iniziate. È stata trovata un'attrice per il ruolo di protagonista del film, ma al momento non è stata rivelata. Le riprese dovrebbero iniziare a Gold Coast nel corso dell'anno, dove Luhrmann risiede. La Warner Bros. non ha annunciato alcuna data di uscita.